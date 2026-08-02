Ce înseamnă decizia Fitch pentru România? Iancu Guda: „Implementarea reformelor este inevitabilă”

Analistul financiar Iancu Guda susține că decizia agenției Fitch de a menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor confirmă că măsurile de consolidare fiscală încep să producă efecte. Într-o analiză publicată după anunțul agenției internaționale de rating, acesta afirmă că evaluarea Fitch ar trebui analizată dincolo de disputele politice și sintetizează principalele concluzii ale raportului.

Guda consideră că decizia Fitch reprezintă o confirmare a direcției urmate de autoritățile române în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice, însă atrage atenția că riscurile nu au dispărut, iar continuarea reformelor rămâne esențială.

În mesajul său, analistul financiar îi îndeamnă pe români să acorde atenție concluziilor formulate de agențiile internaționale de rating și să privească dincolo de dezbaterea politică.

„Macar pentru un singur moment, lasati tembelizorul (care ne minte ca e dezastru, faliment generalizat, saracie si sfarsitul Romaniei) si orice politician, economist sau influencer. Ridicati ochii, deschideti mintea si incercati sa intelegeti ce spun agentiile de rating despre economia Romaniei. Nu au interes politici, sunt 100% obiectivi si cei mai buni profesionisti din lume.”

Acesta îi îndeamnă pe cei care îi urmăresc activitatea să distribuie mesajul.

„Distribuiti va rog sa ajunga adevarul la cat mai multi. Este atata manipulare, negativism si linsaj politici & atac frontal prin justitie cum nu am vazut niciodata.”

Potrivit analistului, agenția de rating a reconfirmat principalele argumente pe care le-a prezentat în ultimele săptămâni privind evoluția economiei românești.

„Fitch, exact cum anticipam, a reconfirmat ratingul Romaniei in zona recomandata investitiilor. Argumentele, fix cele explicate de mine cu o zi inainte: reducerea deficitului prin mix de masuri (o treime din cresteri de taxe, restul pe taieri de cheltuieli, colectarea mai eficienta si absorbtie record fonduri europene, PNRR, SAFE).”

Guda apreciază că menținerea ratingului a fost posibilă și datorită activității instituțiilor implicate în administrarea finanțelor publice.

„Un rol crucial pentru pastrarea increderii pietelor externe in Romania a fost adus de Ministerul Finantelor, Trezoreria Romaniei, ANAF si BNR.”

În analiza publicată, Iancu Guda sintetizează zece idei pe care le consideră esențiale din raportul Fitch.

Potrivit acestuia, agenția a decis menținerea ratingului BBB-, însă a păstrat perspectiva negativă, ceea ce înseamnă că România trebuie să continue consolidarea fiscală pentru a evita o eventuală retrogradare.

Analistul arată că Fitch pune accent pe apartenența României la Uniunea Europeană, pe accesul la finanțare externă și pe fondurile europene, considerate factori importanți pentru menținerea încrederii investitorilor.

Totodată, acesta evidențiază faptul că execuția bugetară din primul semestru și reducerea deficitului au fost elemente importante în evaluarea agenției.

În opinia sa, raportul apreciază și măsurile privind creșterea veniturilor bugetare, controlul cheltuielilor și utilizarea fondurilor europene prin programele de coeziune, PNRR și SAFE.

Iancu Guda atrage atenția că raportul Fitch identifică în continuare mai multe vulnerabilități pentru economia României.

Printre acestea se numără nivelul ridicat al datoriei publice, deficitul de cont curent și riscurile generate de eventuale blocaje politice care ar putea încetini implementarea reformelor și consolidarea fiscală.

În opinia analistului, următorii ani vor fi decisivi pentru evoluția ratingului de țară.

„România a demonstrat că poate reduce deficitul, dar trebuie să demonstreze că poate menține ajustarea suficient de mult pentru a stabiliza datoria publică.”

Acesta consideră că provocarea principală nu mai este doar atingerea țintei de deficit pentru 2026, ci prezentarea unui plan credibil pentru perioada următoare.