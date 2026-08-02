ANM anunță temperaturi extreme din 2 august. Urmează zile cu până la 41 de grade. Când se va răci

Luna august începe sub semnul unui nou val de căldură care se va intensifica de la o zi la alta. Începând de duminică, 2 august, temperaturile vor urca în mare parte din țară peste 35 de grade, iar în vest sunt prognozate valori extreme, de până la 40-41 de grade. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat, iar nopțile tropicale se vor extinde în tot mai multe regiuni.

Duminică, 2 august, valul de căldură va persista și se va intensifica în vestul, nord-vestul și centrul țării. Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei și vestul și sudul Olteniei vor resimți cel mai puternic efectele caniculei, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade, iar în județele Bihor și Arad mercurul din termometre poate urca până la 39-40 de grade, valori apropiate de recordurile climatologice pentru începutul lunii august. Minimele se vor situa, în general, între 19 și 25 de grade în zonele cele mai afectate, ceea ce va însemna noi nopți tropicale.

În restul țării, maximele vor varia între 27 și 35 de grade, cele mai scăzute valori fiind estimate pe litoral. Cerul va fi predominant senin, iar doar în zona montană sunt posibile, izolat, averse slabe și descărcări electrice.

Potrivit prognozei meteorologice, valul de căldură nu se va opri după 2 august. Din contră, în intervalul 4-6 august temperaturile vor continua să crească.

Pe 4 și 5 august sunt estimate maxime de până la 40 de grade în Câmpia de Vest, iar pe 6 august acestea ar putea atinge 41 de grade. În același timp, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat în majoritatea regiunilor, iar nopțile tropicale se vor extinde, cu temperaturi minime de până la 24-25 de grade în unele zone.

Meteorologii estimează că valul de căldură va continua și pe 7 august, când în sudul și estul țării se vor înregistra în continuare temperaturi de 38-39 de grade, în timp ce în vest și nord se conturează o ușoară răcire, însoțită de instabilitate atmosferică.

Primele semne ale unei schimbări de vreme sunt prognozate pentru 8 august, când temperaturile vor începe să scadă în majoritatea regiunilor. Maximele se vor situa, în general, între 28 și 35 de grade, iar instabilitatea atmosferică se va accentua, existând probabilitatea apariției averselor torențiale, descărcărilor electrice și intensificărilor de scurtă durată ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Chiar și după răcire, meteorologii estimează că valorile termice vor rămâne apropiate sau ușor peste normalul perioadei, iar în vestul țării vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

În Capitală, duminică, 2 august, vremea va rămâne călduroasă, cu o temperatură maximă de 33-34 de grade și o minimă de 16-19 grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Începând cu 4 august, canicula se va accentua și în București. Maximele vor urca la 35-36 de grade, iar ulterior la 36-38 de grade, în timp ce nopțile vor deveni tropicale, cu minime de 20-22 de grade. Abia spre 8 august temperaturile vor începe să scadă, însă vremea va rămâne călduroasă, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va crește în a doua parte a zilei.