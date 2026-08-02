Pensie de invaliditate 2026. Ce se întâmplă când ajungeți la vârsta standard de pensionare

Beneficiarii pensiei de invaliditate nu trebuie să depună o nouă cerere atunci când împlinesc vârsta standard de pensionare. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, transformarea în pensie pentru limită de vârstă se face automat, iar Casa Teritorială de Pensii stabilește varianta cea mai avantajoasă pentru beneficiar. Cristina Ștefan, specialist BNS aduce lămuriri tuturor românilor.

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate și ajung la vârsta standard de pensionare nu trebuie să inițieze o nouă procedură pentru a primi pensia pentru limită de vârstă.

Legea prevede că această transformare se realizează din oficiu de către Casa Teritorială de Pensii, fără ca beneficiarul să depună o nouă cerere, potrivit Cristinei Ștefan(BNS).

„La împlinirea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă. Așadar, beneficiarul nu trebuie să depună o nouă cerere pentru această transformare.”

Odată cu transformarea pensiei, autoritățile analizează situația fiecărui beneficiar și calculează drepturile de pensie potrivit prevederilor legale.

În acest proces sunt luate în calcul inclusiv perioadele de stagiu de cotizare realizate în timpul în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate.

„Casa teritorială de pensie efectuează această operațiune din oficiu și stabilește cuantumul cel mai avantajos, valorific potrivit legii, inclusiv perioadele de stagiu de cotizare realizate pe durata pensionării de invaliditate.”

Legea menține și anumite drepturi acordate în perioada în care beneficiarul primea pensie de invaliditate.

Astfel, pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I continuă să primească indemnizația pentru însoțitor și după transformarea pensiei în pensie pentru limită de vârstă.

„Pentru pensionarii de invaliditate încadrați în gradul întâi, legea prevede și menținerea indemnizației pentru însoțitor după transformarea pensiei în pensie pentru limită de vârstă.”

Legea stabilește că nu toate persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate sunt obligate să se prezinte periodic la revizuirea medicală.

Obligația încetează în cazul persoanelor cu afecțiuni ireversibile, al celor care au împlinit vârsta standard de pensionare și al celor aflați cu cel mult cinci ani înainte de această vârstă, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributivă.

„Nu toate persoanele beneficiare ale unei pensii de invaliditate sunt obligate să se prezinte periodic la revizuirea medicală. Legea stabilește că această obligație încetează în cazul persoanelor cu afecțiuni ireversibile, al celor care au împlinit vârsta standarde pensionale și al persoanelor aflate cu celinci ani înainte de împlinirea acestei vârste, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare contributivă.”

Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023, pensia de invaliditate este destinată persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din motive medicale înainte de atingerea vârstei standard de pensionare.