Ai zile de concediu rămase? Ce se întâmplă dacă le lași nefolosite prea mult timp

Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu pot fi păstrate la nesfârșit, potrivit prevederilor din Codul muncii. Angajații care nu își folosesc drepturile în termenul prevăzut de lege riscă să piardă definitiv zilele de odihnă rămase. Pentru concediul aferent anului 2026, data-limită este 31 martie 2027. Excepțiile sunt strict reglementate și se aplică doar în situații expres prevăzute de lege.

Zilele de concediu reprezintă un drept garantat tuturor salariaților din România, însă legislația stabilește și un termen până la care acestea pot fi efectuate. Deși mulți angajați cred că zilele rămase pot fi reportate fără limită, Codul muncii prevede reguli clare privind utilizarea concediului de odihnă.

Concediul de odihnă trebuie efectuat, în mod normal, în anul calendaristic în care a fost dobândit. Dacă, din diverse motive, o parte dintre zile rămân neutilizate, acestea pot fi reportate doar pentru o perioadă limitată.

Astfel, zilele de concediu aferente anului 2026 care nu vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026 vor putea fi folosite numai până la 31 martie 2027. După această dată, dreptul de a beneficia de respectivele zile se stinge, iar acestea nu mai pot fi acordate ulterior.

Regimul concediului de odihnă este reglementat prin articolul 146 din Codul muncii, care stabilește că fiecare salariat trebuie să beneficieze anual de perioada de odihnă la care are dreptul. Durata concediului este prevăzută în contractul individual de muncă, cu respectarea dispozițiilor legale și a contractelor colective aplicabile.

Legea permite amânarea efectuării concediului doar în situații justificate, atunci când există motive obiective care împiedică acordarea acestuia în anul în care a fost dobândit. Chiar și în aceste condiții, perioada de amânare este limitată.

Scopul acestor prevederi este protejarea sănătății salariaților și evitarea acumulării unor perioade foarte lungi de activitate fără odihnă, motiv pentru care legislația impune un termen clar pentru efectuarea concediului restant, scrie bugetul.ro.

Legislația prevede și excepții de la regula generală, însă acestea sunt limitate și trebuie să fie justificate.

În anumite perioade, Guvernul poate adopta acte normative prin care prelungește termenul de efectuare a concediilor neutilizate. Un astfel de exemplu a fost reprezentat de zilele de concediu aferente anului 2024, pentru care, prin măsuri speciale adoptate în contextul unor situații excepționale, perioada de utilizare a fost extinsă până la jumătatea anului 2026.

De asemenea, dacă salariatul nu și-a putut efectua concediul din motive obiective, precum îndeplinirea unor atribuții esențiale pentru angajator sau existența unor situații de forță majoră, termenul poate fi prelungit prin acordul părților, în limitele prevăzute de lege.

Chiar și în aceste cazuri, angajatorul are obligația de a lua măsuri astfel încât concediul restant să fie efectuat în intervalul permis de legislație.

După expirarea termenului legal, zilele de concediu neefectuate nu mai pot fi solicitate de salariat.

Angajatul nu poate cere ulterior acordarea acelor zile nici sub forma unor zile libere și nici sub forma unei compensații financiare. Legislația românească interzice transformarea concediului de odihnă în bani pe durata derulării contractului individual de muncă.

Singura excepție apare în momentul încetării raporturilor de muncă. Dacă, la data încetării contractului, salariatul mai are zile de concediu neefectuate, angajatorul este obligat să plătească indemnizația aferentă acestora.

Acest mecanism urmărește să încurajeze efectuarea efectivă a concediului de odihnă și să împiedice transformarea acestui drept într-o sursă de venit suplimentar pe parcursul raportului de muncă.

Angajatorii au responsabilitatea de a organiza și planifica concediile astfel încât fiecare salariat să își poată exercita dreptul la odihnă în termenul prevăzut de lege.

Regulamentul intern trebuie să stabilească procedura de solicitare și aprobare a concediilor, precum și termenele în care angajații trebuie să depună cererile. Totodată, angajatorul este obligat să țină o evidență clară a zilelor de concediu efectuate și a celor rămase disponibile.

Inspectoratul Teritorial de Muncă poate sancționa angajatorii care nu respectă dreptul salariaților la concediu de odihnă sau care, în mod sistematic, împiedică efectuarea acestuia.

Pentru a evita pierderea drepturilor, angajații sunt sfătuiți să își planifice concediile încă de la începutul anului, să verifice periodic numărul de zile disponibile și să depună cererile în timp util. În cazul zilelor de concediu aferente anului 2026, acestea vor putea fi utilizate până la 31 martie 2027, termen după care dreptul de efectuare se pierde, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.