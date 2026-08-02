Cod Rutier 2026. Regulă în sensul giratoriu. Manevra pe care o fac greșit mii de șoferi în fiecare zi

Semnalizarea în sensul giratoriu continuă să provoace confuzii în rândul șoferilor, deși regulile sunt prevăzute în Codul Rutier. Mulți conducători auto folosesc semnalizarea stânga atunci când intră într-un sens giratoriu, convinși că procedează corect. Poliția Română atrage însă atenția că această practică nu este prevăzută de lege și poate crea neînțelegeri în trafic. Autoritățile au explicat când este obligatorie semnalizarea și cum trebuie efectuată corect manevra.

Respectarea regulilor de circulație și cunoașterea prevederilor Codului Rutier sunt esențiale pentru evitarea accidentelor și pentru desfășurarea în siguranță a traficului rutier.

În acest context, Poliția Română a publicat o serie de precizări privind una dintre cele mai întâlnite situații din trafic: utilizarea semnalizării la intrarea într-un sens giratoriu.

Potrivit reprezentanților instituției, mulți șoferi consideră că trebuie să semnalizeze stânga înainte de a intra în intersecția cu sens giratoriu, însă această obligație nu există în legislația rutieră.

Explicația este că, în momentul intrării în sensul giratoriu, conducătorul auto nu schimbă direcția de mers, ci doar pătrunde într-o intersecție.

„Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers, iar la intrarea în sensul giratoriu nu o schimbăm. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu”, a transmis Poliția Română într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Polițiștii explică faptul că folosirea semnalizării stânga înainte de intrarea în sensul giratoriu este una dintre cele mai răspândite greșeli făcute de șoferi.

Deși mulți conducători auto consideră că astfel îi informează pe ceilalți participanți la trafic despre intențiile lor, în realitate efectul poate fi exact opus.

Autoritățile avertizează că această practică poate crea confuzie și poate transmite semnale eronate celor aflați în trafic.

„Foarte mulți conducători auto semnalizează stânga la intrare și în interiorul sensului giratoriu și consideră că ajută pe ceilalți participanți. Din contră, asta poate mai rău să încurce, deoarece poate să rămână pe neutru în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta.”, explică Poliția Română.

În plus, utilizarea incorectă a semnalizării poate determina ceilalți șoferi să interpreteze greșit manevrele efectuate și să ia decizii care pot crește riscul producerii unor incidente rutiere.

Recomandările Poliției Române sunt clare: în interiorul sensului giratoriu trebuie semnalizate doar schimbările de bandă și ieșirea din intersecție.

Semnalizarea trebuie realizată din timp, astfel încât ceilalți participanți la trafic să poată anticipa manevra.

Înainte de ieșirea dorită, conducătorul auto trebuie să se asigure că poate efectua manevra în siguranță, să se încadreze pe prima bandă, dacă situația o impune, și să semnalizeze dreapta între penultima ieșire și ieșirea pe care intenționează să o folosească.

„Este de înțeles că dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire. Dacă nu semnalizăm, ne păstrăm deplasarea până la următoarea ieșire.”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Autoritățile subliniază că folosirea corectă a semnalizării îi ajută pe ceilalți șoferi să înțeleagă intențiile conducătorului auto și contribuie la fluidizarea circulației.

Obligațiile privind utilizarea semnalizării sunt stabilite în articolul 54 din Codul Rutier.

Potrivit legislației, obligația de a semnaliza apare atunci când șoferul schimbă direcția de mers, schimbă banda de circulație, iese dintr-un șir de vehicule staționate, intră într-un asemenea șir, virează la dreapta sau la stânga, efectuează o întoarcere ori merge cu spatele.

Textul legal prevede:

„Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.”

Totodată, Codul Rutier stabilește că semnalizarea trebuie menținută pe întreaga durată a manevrei, până la finalizarea acesteia.

Poliția Română recomandă tuturor șoferilor să respecte aceste reguli și să evite folosirea inutilă sau incorectă a semnalizării, deoarece o informare clară și corectă a celorlalți participanți la trafic contribuie la reducerea riscului de accidente și la o circulație mai sigură.