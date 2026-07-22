ITP 2026. Mașinile care pot fi respinse la Inspecția Tehnică Periodică. Ce verifică inspectorii

Pentru mulți șoferi, Inspecția Tehnică Periodică pare o formalitate, mai ales dacă mașina funcționează fără probleme evidente. În realitate, verificările efectuate în stațiile ITP sunt mult mai complexe, iar unele defecțiuni pe care proprietarii le consideră nesemnificative pot duce la respingerea vehiculului. De la un bec ars sau un parbriz fisurat, până la modificări neomologate ori emisii poluante peste limitele admise, toate pot influența rezultatul inspecției.

Inspecția Tehnică Periodică este obligatorie pentru toate autovehiculele înmatriculate care circulă pe drumurile publice din România și are rolul de a confirma că acestea îndeplinesc condițiile minime de siguranță și de protecție a mediului. Fără un ITP valabil, vehiculul nu poate circula legal, iar proprietarul riscă sancțiuni, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare.

În timpul verificării, inspectorii autorizați controlează starea tehnică a principalelor sisteme ale mașinii. Sunt analizate sistemul de frânare, direcția, suspensia, instalația de iluminare și semnalizare, anvelopele, emisiile poluante, șasiul, dar și eventualele modificări aduse vehiculului care ar putea influența siguranța în trafic sau respectarea normelor tehnice.

Conform Reglementărilor RNTR 1, toate deficiențele identificate în timpul inspecției sunt încadrate în trei categorii:

defecte minore;

defecte majore;

defecte periculoase.

Vehiculul poate fi declarat admis numai dacă prezintă exclusiv defecte minore. În schimb, dacă inspectorul constată existența unor defecte majore sau periculoase, mașina este respinsă, iar proprietarul este obligat să remedieze problemele înainte de a reveni pentru o nouă verificare.

Mulți șoferi ajung la stația ITP convinși că autoturismul lor este într-o stare tehnică foarte bună, însă descoperă că există probleme care, deși par lipsite de importanță la prima vedere, sunt suficiente pentru ca vehiculul să nu treacă inspecția.

Printre cele mai frecvente motive de respingere se numără:

faruri reglate incorect sau cu intensitate insuficientă;

stopuri, semnalizări ori lumini de poziție care nu funcționează;

anvelope uzate peste limita legală sau deteriorate;

parbriz fisurat în zona de vizibilitate a șoferului;

ștergătoare care nu curăță eficient suprafața parbrizului;

jocuri excesive la elementele suspensiei sau ale direcției;

scurgeri de ulei sau alte lichide;

emisii poluante peste limitele admise;

modificări neomologate ale sistemului de evacuare ori ale instalației de iluminare.

În multe dintre aceste situații, reparațiile sunt relativ simple și nu implică costuri foarte mari. Totuși, dacă deficiențele sunt constatate în timpul inspecției tehnice, inspectorul este obligat să le încadreze conform normelor în vigoare, iar autoturismul poate primi rezultat nefavorabil, chiar dacă proprietarul îl consideră perfect funcțional.