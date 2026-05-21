Parlamentul European începe negocierile pentru schimbarea regulilor ITP din UE. Virgil Popescu a scris pe Facebook că siguranța rutieră trebuie să rămână atât o prioritate europeană, cât și una națională, iar noile măsuri urmăresc creșterea siguranței pe drumurile europene, combaterea fraudelor de pe piața autoturismelor second-hand și asigurarea unei transparențe mai mari pentru șoferi.

„Siguranța rutieră trebuie să rămână o prioritate europeană și națională. Astăzi am votat pentru începerea negocierilor cu Consiliul privind revizuirea normelor UE referitoare la inspecțiile tehnice periodice și controalele rutiere ale vehiculelor. Obiectivul este clar: mai multă transparență pentru șoferi, combaterea fraudelor de pe piața autoturismelor second-hand și creșterea siguranței pe drumurile europene. Printre propunerile cu care Parlamentul European merge la negocieri se numără: • introducerea certificatului digital de înmatriculare a vehiculelor, pentru proceduri mai rapide și mai sigure;

• crearea unui sistem digital privind istoricul intervențiilor și reparațiilor efectuate asupra vehiculelor, accesibil inclusiv între statele membre, pentru o verificare mai transparentă a mașinilor second-hand;

• măsuri mai eficiente pentru prevenirea fraudei și manipulării odometrului, una dintre cele mai frecvente practici care afectează cumpărătorii de autoturisme rulate”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

„Ne dorim ca pe șoselele europene să circule autovehicule sigure, care să nu pună în pericol viața oamenilor. Pentru România, aceste măsuri sunt cu atât mai importante cu cât țara noastră continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe victime în accidente rutiere. Avem nevoie de reguli mai clare, controale mai eficiente și o cultură a responsabilității în trafic, pentru a reduce numărul tragediilor de pe drumurile noastre”, a mai scris europarlamentarul.

Parlamentul European a aprobat joi deschiderea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene privind revizuirea normelor europene referitoare la inspecția tehnică periodică și controalele tehnice în trafic pentru vehicule.

Propunerea a fost adoptată cu 369 de voturi pentru, 126 împotrivă și 84 de abțineri, iar eurodeputații au decis astfel trecerea la următoarea etapă a procesului legislativ privind modificarea cerințelor pentru inspecțiile tehnice periodice ale autovehiculelor.

Potrivit Parlamentului European, deputații urmăresc să ofere șoferilor mai multe opțiuni pentru efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor.

În același timp, europarlamentarii propun măsuri pentru combaterea fraudelor cu kilometrajul și a manipulărilor de pe piața mașinilor second-hand. Astfel, service-urile auto ar urma să fie obligate să înregistreze kilometrajul autoturismelor și al camionetelor atunci când efectuează reparații.

De asemenea, producătorii auto ar putea fi obligați să introducă datele privind kilometrajul vehiculelor conectate într-o bază de date națională.

Pentru a evita creșterea birocrației pentru întreprinderile mici și mijlocii, deputații europeni propun ca obligația de înregistrare a kilometrajului să se aplice doar în cazul reparațiilor care durează mai mult de o oră.

Potrivit eurodeputaților, controalele tehnice în trafic ar trebui extinse și aplicate autoturismelor, motocicletelor, camionetelor, camioanelor și autobuzelor, în special pentru verificarea emisiilor poluante.

În plus, vehiculele considerate cu risc ridicat de poluare ar urma să fie obligate să efectueze inspecții tehnice suplimentare.

„Pentru a combate fraudarea odometrelor și manipulările frauduloase de pe piața autovehiculelor de ocazie, deputații sprijină o nouă cerință potrivit căreia garajele de reparații auto ar trebui să înregistreze kilometrajele odometrelor autoturismelor și camionetelor, iar producătorii să introducă kilometrajele vehiculelor conectate într-o bază de date națională. Cu toate acestea, pentru a evita munca suplimentară pentru întreprinderile mici și mijlocii, deputații doresc ca această cerință să se aplice numai în cazul în care reparațiile durează mai mult de o oră”, a transmis Parlamentului European.

Anul trecut, Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ privind inspecția tehnică auto, care urmărește actualizarea standardelor minime pentru verificările tehnice ale vehiculelor, documentele de înmatriculare și controalele tehnice efectuate în trafic.

Parlamentul European și-a stabilit deja poziția privind o parte a acestui pachet legislativ, referitoare la documentele de înmatriculare ale vehiculelor, în luna aprilie.