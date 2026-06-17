Parlamentul European aprobă noi reguli pentru returnarea migranților aflați ilegal în UE. Virgil Popescu: Am făcut azi un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migrație

Europarlamentarul român Virgil Popescu a anunțat miercuri, 17 iunie 2026, adoptarea unui pachet legislativ al Uniunii Europene privind migrația, care prevede măsuri mai stricte de returnare a cetățenilor din state terțe aflați ilegal, pentru creșterea eficienței și securității în Uniunea Europeană.

Europarlamentarul român Virgil Popescu a anunțat miercuri, 17 iunie 2026, că Parlamentul European a făcut un „pas decisiv” către consolidarea unei politici mai ferme a Uniunii Europene în domeniul migrației, prin adoptarea unui pachet de măsuri privind returnarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul Uniunii Europene.

Într-o postare pe Facebook, acesta a transmis că noul cadru legislativ vizează creșterea eficienței procedurilor de returnare și obligarea cetățenilor din state terțe care primesc decizii de returnare să coopereze cu autoritățile și să părăsească teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor prezentate, sistemul prevede posibilitatea reținerii persoanelor pentru a preveni sustragerea de la proceduri, precum și îndepărtarea acestora către state din afara Uniunii Europene, inclusiv prin intermediul unor așa-numite „centre de returnare”, în baza unor acorduri cu țări terțe. Sunt prevăzute reguli mai stricte pentru persoanele considerate risc de securitate.

Textul legislativ ar permite, în anumite condiții, transferul migranților supuși deciziilor de returnare către astfel de centre, cu excepția minorilor neînsoțiți, precum și efectuarea unor acțiuni de investigare de către autoritățile naționale pentru pregătirea returnărilor, inclusiv verificări și, în unele cazuri, percheziții autorizate și confiscarea bunurilor sau dispozitivelor electronice.

Actul urmează să fie adoptat formal de Consiliul Uniunii Europene și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare. Unele prevederi, precum cele privind centrele de returnare și evaluarea vârstei minorilor, ar urma să se aplice imediat, în timp ce altele vor intra în vigoare la 12 luni după adoptarea legislației, după finalizarea măsurilor de implementare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

„Am făcut azi un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migrației! 𝗣𝘂𝗻𝗲𝗺 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗶𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮ț𝗶𝗲𝗶 𝗶𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲! 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗻𝘂 𝗮𝘂 𝗱𝗿𝗲𝗽𝘁𝘂𝗹 𝘀ă 𝗿ă𝗺â𝗻ă î𝗻 𝗨𝗻𝗶𝘂𝗻𝗲𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻ă 𝘀ă 𝗳𝗶𝗲 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 î𝗻 ță𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗲! Am votat astăzi pentru măsuri de returnare eficiente și realiste! Cetățenii din țări terțe care au primit o decizie de returnare vor fi obligați să coopereze cu autoritățile și să părăsească teritoriul UE!”, a scris Popescu, miercuri, pe Facebook.

Europa se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de forță de muncă, determinat în principal de schimbările demografice care reduc constant populația activă. În acest context, economiile statelor membre ale UE depind din ce în ce mai mult de lucrători proveniți din afara spațiului comunitar, iar nevoia de personal în diverse sectoare a intensificat dezbaterile privind mobilitatea internațională a muncii.

În acest cadru, facilitarea migrației legale este considerată un instrument esențial pentru menținerea competitivității economice la nivel european. Două evoluții recente la nivelul Uniunii Europene sunt menite să sprijine atragerea de talente din afara UE, respectiv aplicarea completă a normelor din Directiva actualizată privind permisul unic și intrarea în vigoare a Rezervei de talente a UE.

Directiva privind permisul unic are rolul de a simplifica accesul lucrătorilor străini pe piața muncii europene, prin introducerea unui document unic care acoperă atât dreptul de muncă, cât și dreptul de ședere. Actualizarea directivei vizează accelerarea și eficientizarea procedurilor administrative, inclusiv prin posibilitatea depunerii cererilor din interiorul UE de către persoanele care dețin deja un permis de ședere valabil. În plus, statele membre trebuie să soluționeze solicitările într-un termen de până la 90 de zile, inclusiv în cazurile care implică evaluarea pieței muncii.

Noile prevederi includ și măsuri de protecție pentru lucrătorii din afara UE, precum prevenirea exploatării prin muncă și obligația statelor de a informa persoanele recrutate cu privire la drepturile lor. Este prevăzută posibilitatea schimbării angajatorului în anumite condiții și menținerea dreptului de ședere în perioadele de șomaj, pe durata valabilității permisului unic. Statele membre au termen până în mai 2026 pentru a-și adapta legislațiile naționale, iar aplicarea nu se extinde asupra Danemarcei și Irlandei.

Rezerva de talente a UE reprezintă prima platformă digitală la nivel european destinată facilitării recrutării lucrătorilor din afara Europei. Inițiativa a intrat în vigoare în iunie 2026, însă dezvoltarea tehnică a platformei este încă în desfășurare la nivelul Comisia Europeană, iar operaționalizarea completă este estimată până la sfârșitul anului 2027. Sistemul va permite candidaților să își creeze profiluri detaliate, incluzând competențe, calificări, experiență profesională și cunoștințe lingvistice, în timp ce angajatorii vor putea publica locuri de muncă direct pe platformă.

Această inițiativă este orientată în special către sectoarele afectate de deficit de forță de muncă și urmărește crearea unei legături directe între cererea și oferta de muncă la nivel internațional. Implementarea este etapizată și depinde de participarea statelor membre, precum și de extinderea treptată a utilizării platformei.

Aceste eforturi sunt integrate în abordarea generală a UE privind migrația și azilul, fiind concepute ca elemente complementare ale gestionării migrației neregulamentare. În acest sens, Pactul UE privind migrația și azilul stabilește un set comun de reguli pentru coordonarea procedurilor între statele membre, urmărind organizarea fluxurilor migratorii într-un cadru unitar și reglementat la nivel european.