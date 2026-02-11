Consiliul Uniunii Europene a adoptat deciziile de punere în aplicare prin care pune la dispoziția a opt state membre finanțare prin Programul SAFE. Este vorba despre Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România.

Decizia vine după ce, în luna ianuarie, Comisia Europeană a evaluat pozitiv Planurile Naționale de Investiții în Apărare transmise de aceste state. România beneficiază de 16,68 miliarde de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din cadrul programului.

Instrumentul SAFE, Security Action for Europe, este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene. Bugetul total este de 150 de miliarde de euro, acordați sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase.

După adoptarea deciziilor de către Consiliul UE, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut. Primele plăți sunt programate pentru luna martie 2026.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025. Acesta face parte din Strategia „Pregătire 2030”, un pachet de apărare care oferă statelor membre instrumente financiare pentru creșterea investițiilor în capabilități de apărare.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat recent că unul dintre obiectivele strategice ale României este ca o parte cât mai mare a componentelor să fie realizate în țară. El a arătat că scopul este sprijinirea industriei românești.

Ministrul a precizat că acest lucru nu va fi posibil în toate cazurile, însă se va încerca maximizarea posibilităților. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele aferente proiectelor incluse în Programul SAFE și aprobate de Comisia Europeană.

Ministrul a menționat că toate instituțiile implicate, inclusiv Ministerul Economiei, Ministerul Apărării și Guvernul, încearcă să stabilească condiții favorabile producției în România. El a arătat că este necesară o analiză a fiecărei componente a industriei pentru a vedea ce funcționează și ce poate fi dezvoltat în următorii cinci ani, având în vedere că programul SAFE se încheie în decembrie 2030.

„Toate instituţiile statului implicate, şi Ministerul Economiei, şi Ministerilor Apărării, şi Guvernul în ansamblu, premierul, Cancelarea Premierului, încercăm să punem condiţii cât mai favorabile producţiei în România, dar … cu o precizare şi realistă. Adică ne uităm – şi nu e uşor, să ştiţi – la fiecare bucăţică de industrie şi vedem ce funcţionează, ce nu funcţionază, ce poate funcţiona în interiorul a cinci ani, pentru că în 2030, decembrie, se va termina SAFE”, a explicat ministrul.

Irineu Darău a afirmat că există perspective pentru parteneriate de succes în mai multe zone din țară. El a precizat că atât el, cât și Cancelaria Premierului și ministrul Radu Miruță au susținut principiul creșterii localizării în contractele SAFE.

Potrivit ministrului, rezultatul depinde de ceea ce poate fi realizat în România și de ce poate fi transferat în următorii cinci ani. El a explicat că se negociază condiții contractuale care să maximizeze procentul de producție locală și transfer de tehnologie.

Un alt obiectiv strategic este atragerea unor investitori străini mari, validați de sistemele de apărare europene și NATO. Ministrul a arătat că se urmărește stabilirea unor parteneriate pe termen lung, care să aducă expertiză și interdependență.

De asemenea, el a precizat că se dorește ca investitorii străini care vin în România să colaboreze cu cât mai mulți furnizori și contractori români.

Referindu-se la situația din industria națională de apărare și la plângerea formulată de fostul ministru Radu Miruță la adresa conducerii ROMARM, Irineu Darău a declarat că în timp au existat persoane care au afectat funcționarea sistemului. El a subliniat că nu susține ideea că nimic nu funcționează în industria națională de apărare, însă a arătat că anumite practici au afectat dezvoltarea acestui sector.

Ministrul a reiterat că este necesară consolidarea zonelor care funcționează și dezvoltarea lor alături de parteneri străini. El a mai spus că credibilitatea României în cadrul SAFE trebuie să fie a statului român și că aceasta se câștigă prin negocieri realiste.

Irineu Darău a adăugat că există investitori interesați de România și de Programul SAFE, care ar putea deveni parteneri ai statului în anumite companii. Potrivit acestuia, această variantă ar putea contribui la redresarea unor companii de stat.