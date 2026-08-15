Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an la rând de la Ziua Marinei. Președintele a mers la Mănăstirea Dejani

Președintele Nicușor Dan nu a participat sâmbătă la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului a ales să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Dejani, aflată în apropierea orașului său natal, Făgăraș.

Nicușor Dan nu a fost prezent la manifestările organizate pe litoral cu ocazia Zilei Marinei Române. Președintele s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov.

Lăcașul de cult se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut șeful statului.

Este al doilea an consecutiv în care Nicușor Dan nu participă personal la ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța.

Administrația Prezidențială a fost reprezentată anul acesta de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a prezentat mesajul transmis de președinte cu ocazia evenimentului.

În mesajul său, Nicușor Dan a pus accent pe importanța strategică a Mării Negre, într-un context în care războiul din Ucraina și riscurile de securitate din regiune au crescut.

Președintele a transmis că Marea Neagră a devenit în ultimii ani o zonă crucială pentru securitatea Europei și un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul.

Șeful statului a evidențiat și rolul României în apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În același timp, România trebuie să contribuie la protejarea rutelor de navigație și la menținerea stabilității într-o regiune în care amenințările militare și hibride sunt tot mai prezente.

O parte importantă a mesajului prezidențial a fost dedicată Forțelor Navale Române și investițiilor necesare pentru modernizarea acestora.

Printre prioritățile menționate de Nicușor Dan se află înnoirea flotei, dezvoltarea capacităților de deminare și îmbunătățirea sistemelor de supraveghere a zonei maritime. Președintele a inclus aici și protejarea infrastructurii din Marea Neagră.

În mesajul transmis la Constanța, șeful statului a arătat că o armată modernă are nevoie de continuitate, iar responsabilitatea pentru menținerea acestei direcții aparține instituțiilor statului, indiferent de configurația politică de la un anumit moment.

Investițiile în tehnică militară și în capabilitățile navale sunt privite astfel în contextul mai larg al consolidării poziției României într-o regiune aflată în apropierea unui conflict militar.

Mesajul președintelui a vizat și importanța economică a regiunii. Nicușor Dan a inclus Portul Constanța, Dunărea, industria navală, rețelele logistice și resursele energetice printre elementele strategice ale României.

Președintele a transmis că Marea Neagră nu înseamnă doar securitate, ci și comerț, energie și conectivitate.

În acest context, poziția geografică a României, accesul la Dunăre, Portul Constanța și proiectele energetice din regiune pot avea un rol important pentru dezvoltarea economică și pentru atragerea investițiilor.

În timp ce președintele se afla la Mănăstirea Dejani, la Constanța s-au desfășurat manifestările tradiționale de Ziua Marinei Române.

La evenimente au participat peste 3.500 de militari români și străini. Programul a inclus peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave.

Printre oficialii prezenți s-a aflat premierul interimar Ilie Bolojan, alături de reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de apărare și ai autorităților locale.

Absența de anul acesta repetă situația din 15 august 2025. Nici atunci Nicușor Dan nu a participat la manifestările de Ziua Marinei de la Constanța.

Președintele a mers atunci împreună cu familia la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, aflată tot în apropierea Făgărașului.

Administrația Prezidențială a fost reprezentată la ceremoniile din 2025 de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.