Şeful Statului Major al Forţelor Navale transmite un mesaj de Ziua Marinei: Suntem un partener care furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al NATO

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a anunțat sâmbătă, cu prilejul Zilei Marinei, că militarii români au neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul României și au distrus opt drone maritime sau aeriene identificate pe mare de la începutul războiului din Ucraina. Totodată, Forțele Navale au recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră și în zona Deltei Dunării.

În discursul susținut de Ziua Marinei, viceamiralul Mihai Panait a prezentat bilanțul activității desfășurate în contextul războiului din proximitate și a precizat că a fost intensificat numărul misiunilor de patrulare și supraveghere în zona economică exclusivă a României. Aceste misiuni au contribuit la asigurarea libertății de navigație și la protecția infrastructurii critice din Marea Neagră.

Potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale, peste 16.000 de nave comerciale au tranzitat până în prezent zona de responsabilitate a României.

„De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul ţării noastre. Am distrus opt drone maritime şi aeriene identificate pe mare şi am recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării. Totodată, am intensificat numărul misiunilor de patrulare şi supraveghere în zona economică exclusivă a ţării noastre. Am contribuit astfel la asigurarea libertăţii de navigaţie şi la protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră. Astăzi, peste 16.000 de nave comerciale au executat tranzit în zona de responsabilitate a României”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, sâmbătă, în discursul său de Ziua Marinei.

Viceamiralul Mihai Panait a subliniat că Forțele Navale Române furnizează securitate și stabilitate pe flancul de sud-est al NATO și că România este un partener activ și credibil în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În acest context, nave românești participă în Grupul Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră, iar Forțele Navale sunt prezente în operațiile NATO și ale Uniunii Europene desfășurate în Marea Mediterană și în Bosnia și Herțegovina.

„Suntem un partener activ şi credibil, care furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al Alianţei Nord-Atlantice, iar în acest sens participăm cu nave în cadrul Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră. Suntem prezenţi în cadrul operaţiilor NATO şi ale Uniunii Europene din Marea Mediterană şi din Bosnia şi Herţegovina. De asemenea, reprezentăm ţara şi cu nava-şcoală Mircea, care timp de cinci luni execută cel de-al patrulea marş transatlantic din istoria sa şi pe care o aşteptăm să revină în Portul Militar Constanţa la jumătatea lunii septembrie”, a mai spus Şeful Statului Major al Forţelor Navale.

De asemenea, România este reprezentată și prin nava-școală Mircea, care desfășoară timp de cinci luni cel de-al patrulea marș transatlantic din istoria sa. Nava este așteptată să revină în Portul Militar Constanța la jumătatea lunii septembrie.

În cadrul ceremoniei, viceamiralul Mihai Panait a amintit și cele două nave nou intrate în serviciul Forțelor Navale Române, corveta 261 „Contramiral August Roman” și Vânătorul de mine 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”. Cele două nave participă pentru prima dată la exercițiul dedicat Zilei Marinei Române și reprezintă, potrivit conducerii Forțelor Navale, o parte din procesul de revitalizare și modernizare a acestei categorii de forțe.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale a arătat că sunt derulate permanent programe de înzestrare pentru ca toate structurile să își poată îndeplini misiunile în siguranță și la cele mai înalte standarde.

„Am reuşit să creştem capacitatea operaţională a categoriei noastre de forţe, iar cele mai bune exemple se află chiar în faţa dumneavoastră. «Contramiral August Roman» – corveta 261, Vânătorul de mine 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», două nave nou intrate în serviciul Forţelor Navale Române şi care astăzi participă pentru prima dată la exerciţiul dedicat Zilei Marinei Române. Aceste capabilităţi reprezintă doar o parte din începutul revitalizării şi modernizării Forţelor Navale Române. Derulăm permanent programe de înzestrare pentru ca toate structurile noastre să îşi poată îndeplini misiunile în siguranţă şi la cele mai înalte standarde”, a mai declarat viceamiralul.

Pentru perioada următoare, Forțele Navale Române urmează să primească nave noi, vehicule amfibii de asalt, elicoptere cu capabilități de luptă la suprafață, rachete antinavă cu rază lungă de acțiune și drone maritime și aeriene, în cadrul procesului de consolidare a capacităților operaționale.