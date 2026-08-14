Se ridică o nouă putere militară în Europa. Țara care vrea o armată de 500.000 de oameni

Polonia accelerează transformarea forțelor sale armate și urmărește să își consolideze statutul de putere militară în NATO. Armata poloneză are în prezent peste 220.000 de militari în serviciu activ, iar autoritățile de la Varșovia pregătesc o extindere majoră până în 2039. Obiectivul anunțat este construirea unei forțe de aproximativ 500.000 de militari și rezerviști, pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa. Planurile includ recrutări, pregătirea populației și investiții masive în apărare.

Polonia își dezvoltă rapid capacitatea de putere militară, iar efectivele aflate în serviciu activ au depășit pragul de 220.000 de persoane, în timp ce Varșovia continuă să mărească dimensiunea forțelor armate. Extinderea are loc într-un context regional dominat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de preocupările tot mai mari privind securitatea flancului estic al NATO.

Potrivit celor mai recente date comunicate de Ministerul polonez al Apărării, aproximativ 156.000 dintre militarii activi sunt soldați profesioniști. Alți circa 40.000 fac parte din Forțele de Apărare Teritorială, iar diferența este reprezentată de personal încadrat în alte forme de serviciu militar activ.

Efectivele au continuat să crească și în acest an. De la începutul lui 2026, numărul militarilor aflați în serviciu activ s-a majorat cu aproximativ 5.000, evoluție susținută de intensificarea programelor de recrutare și pregătire militară.

Obiectivul pe termen lung al autorităților poloneze depășește însă cu mult efectivele actuale. Guvernul și conducerea armatei urmăresc ca, până în 2039, Polonia să dispună de o structură militară care să reunească aproximativ 500.000 de persoane.

Planul prevede aproximativ 250.000 de militari operaționali și 50.000 de membri ai Forțelor de Apărare Teritorială. Lor ar urma să li se adauge circa 200.000 de rezerviști, ceea ce ar permite Varșoviei să dispună de o bază considerabil mai mare de personal pregătit pentru mobilizare.

Pentru atingerea acestei ținte, autoritățile au extins recrutarea și instruirea, încercând în același timp să crească nivelul de pregătire militară în rândul populației. Strategia nu se limitează astfel la dezvoltarea armatei profesioniste, ci include formarea unei rezerve numeroase și instruite.

Creșterea efectivelor este susținută prin mai multe programe destinate persoanelor care vor să intre în contact cu pregătirea militară înainte de a decide dacă urmează o carieră în armată. Printre inițiative se află programele de educație militară, cursurile de instruire cu durata de o zi pentru civili și programul „Vara cu Armata”, scrie TVPWorld.

Voluntarii au și posibilitatea de a participa la o lună de instruire militară de bază. Cei interesați să continue către o carieră militară profesionistă pot urma ulterior programe de pregătire de specialitate.

În paralel, autoritățile dezvoltă pregătirea populației pentru situații de criză. Programul național „Întotdeauna pregătiți”, lansat la sfârșitul anului 2025 și extins în 2026, oferă instruire voluntară în domenii precum acordarea primului ajutor, supraviețuirea, intervenția în situații de urgență și securitatea cibernetică.

Războiul început prin invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, a determinat Polonia să accelereze procesul de consolidare a forțelor armate. Poziția geografică a țării și rolul său pe flancul estic al NATO au amplificat preocupările Varșoviei privind capacitatea de apărare.

Autoritățile poloneze își calibrează strategia și în funcție de amenințările hibride. Printre riscurile invocate se numără actele de sabotaj și alte operațiuni atribuite Moscovei, ceea ce a determinat extinderea pregătirii dincolo de structurile militare convenționale.

Transformarea Poloniei într-o putere militară majoră este susținută de una dintre cele mai ridicate alocări bugetare pentru apărare din cadrul NATO. În 2025, Varșovia a direcționat aproximativ 4,7% din produsul intern brut către acest sector, cea mai mare pondere înregistrată în rândul statelor membre ale Alianței.

Pentru 2026, autoritățile poloneze urmăresc să majoreze cheltuielile pentru apărare până la aproximativ 5% din PIB. Resursele financiare sunt esențiale pentru susținerea creșterii efectivelor, a programelor de instruire și a procesului mai amplu de dezvoltare a capacităților militare.

Cu peste 220.000 de militari aflați în serviciu activ, Polonia dispune în prezent de a treia cea mai numeroasă armată dintre statele NATO, după Statele Unite și Turcia.