Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul își unesc forțele. Ce schimbă Acordul de la Mecca

Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul pregătesc exerciții militare comune și proiecte pentru dezvoltarea în comun a armamentului, în baza Acordului de la Mecca, semnat vineri de liderii celor trei state. Ankara a prezentat joi detalii despre modul în care va funcționa noul mecanism de cooperare militară și strategică. Înțelegerea acoperă forțele terestre, navale și aeriene, apărarea antiaeriană, sistemele fără pilot și industria de apărare.

Turcia va participa, alături de Arabia Saudită și Pakistan, la un mecanism permanent de coordonare strategică și militară, care va reuni reprezentanți de la cel mai înalt nivel ai structurilor de apărare și diplomație. Din această structură vor face parte miniștrii apărării și de externe, precum și șefii de Stat Major sau comandanții forțelor armate, potrivit explicațiilor oferite la Ankara de purtătorul de cuvânt al Ministerului turc al Apărării, amiralul Zeki Akturk.

Cooperarea militară va fi extinsă gradual, iar primele activități vor avea loc la nivel local și vor include exerciții ale forțelor terestre. Ulterior, cele trei state intenționează să treacă la operațiuni mult mai complexe, desfășurate cu participarea mai multor categorii de forțe.

„Se plănuieşte dezvoltarea treptată a cooperării militare. Se va începe cu cazărmi locale şi manevre terestre, iar în etapele următoare se preconizează efectuarea de manevre comune cu sisteme terestre, marine, aeriene, de apărare aeriană şi nepilotate”, a spus el la conferinţa sa de presă săptămânală de la Ankara.

Planul militar prevăzut prin Acordul de la Mecca urmărește inclusiv identificarea din timp a vulnerabilităților și a necesităților operaționale ale celor trei state. Exercițiile vor fi utilizate pentru a descoperi eventualele deficiențe înainte ca acestea să genereze situații de criză și pentru a dezvolta capacitatea armatelor de a desfășura operațiuni comune, a explicat amiralul Zeki Akturk.

Cooperarea nu se va limita însă la pregătirea trupelor. Un capitol important al acordului privește industria de apărare, domeniu în care Ankara, Riadul și Islamabadul intenționează să treacă de la simpla achiziție sau furnizare de echipamente la dezvoltarea unor produse și sisteme comune.

Cele trei state au în vedere proiecte de cooperare tehnologică, soluții pentru întreținerea pe termen lung a echipamentelor și dezvoltarea unui sistem comun de suport logistic. În acest fel, parteneriatul militar ar urma să acopere atât pregătirea operațională, cât și producția și exploatarea tehnologiilor destinate apărării.

Tehnologiile militare de ultimă generație vor ocupa un loc central în colaborarea dintre Turcia, Arabia Saudită și Pakistan. Amiralul Zeki Akturk a indicat explicit domeniile asupra cărora cele trei state intenționează să își concentreze resursele și expertiza.

El a subliniat că „sistemele autonome şi fără echipaj, războiul electronic şi capacităţile sprijinite de inteligenţa artificială” vor reprezenta un sector de cooperare prioritar.

Accentul pus pe aceste tehnologii arată că Acordul de la Mecca nu este conceput exclusiv ca un mecanism pentru exerciții militare, ci include și dezvoltarea unor capacități tehnologice comune în industria de apărare.

Statutul Turciei de membru al NATO a determinat Ankara să clarifice raportul dintre noul pact și Alianța Nord-Atlantică. Reprezentantul Ministerului turc al Apărării a respins ideea că înțelegerea cu Arabia Saudită și Pakistanul ar urmări construirea unei structuri rivale.

Militarul turc a subliniat că Acordul de la Mecca „nu este o alternativă la NATO, nici nu concurează cu ea”, ci este un mecanism care „completează arhitectura de securitate internaţională pentru a îmbunătăţi stabilitatea în regiune”.

Potrivit explicațiilor oferite de Ankara, mecanismul nu este conceput nici ca un format exclusivist. Zeki Akturk a reiterat că, în viitor, acordul va putea fi deschis și altor state interesate să adere.

Dimensiunea de apărare colectivă reprezintă una dintre prevederile centrale ale pactului semnat la Mecca de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, și premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif. Cei trei lideri au stabilit vineri că un atac îndreptat împotriva unuia dintre statele semnatare va fi interpretat drept un atac împotriva tuturor celor trei.

Liderii Turciei, Arabiei Saudite și Pakistanului au prezentat componenta de descurajare drept una dintre funcțiile esențiale ale pactului. În același timp, au insistat că înțelegerea militară nu este îndreptată „împotriva niciunei ţări”.

Turcia a făcut ulterior o precizare suplimentară privind implicațiile regionale ale acordului. Ankara a subliniat în mod expres că pactul militar nu urmărește constituirea unui front împotriva Iranului.