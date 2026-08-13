Cine are prioritate? Imaginea din trafic care a stârnit o dezbatere aprinsă

O imagine care surprinde o situație din trafic a stârnit numeroase discuții în mediul online. Desenul, similar celor întâlnite în testele auto pentru obținerea permisului de conducere, a fost publicat pe grupul de Facebook „Polițiștii au umor”.

Imaginea a atras rapid numeroase reacții, în special din cauza interpretărilor diferite privind regulile de prioritate. În fotografie apar trei vehicule, precum și mai multe indicatoare rutiere, iar întrebarea adresată utilizatorilor a fost legată de ordinea în care acestea ar trebui să treacă prin zona respectivă.

„Hai să vedem! Azi vă dau iar greu! Care este ordinea de trecere și de ce?” Acesta este mesajul care a însoțit imaginea și care a provocat sute de reacții într-un timp scurt.

În imagine, cele trei vehicule sunt marcate cu literele A, B și C. Cele mai multe dintre comentariile publicate inițial indică drept ordine de trecere B – A – C, însă au existat și numeroase opinii care au susținut alte variante.

Una dintre explicațiile oferite pe grup indică drept prim vehicul microbuzul alb, marcat cu litera B. Potrivit acestei interpretări, acesta circulă pe drumul prioritar, în timp ce autoturismul albastru, marcat cu A, are amplasat un indicator care semnalează o intersecție cu un drum fără prioritate.

„Ordinea de trecere va fi B, A, C. Așadar, microbuzul alb, care este notat cu litera B, va trece primul, pentru că circulă pe drumul prioritar. De unde știm că este prioritar? Pentru că autoturismul Logan de culoare albastră, care este notat cu litera A, are dispus indicatorul „intersecție cu un drum FĂRĂ PRIORITATE”. Mai multe persoane au afirmat că este un indicator care indică o simplă intersectie. Greșit! Indicatorul care indică o simplă intersecție este reprezentat pe același format al indicatorului din imagine, de genul triunghi, dar în formă de „X”. Așadar, după trecerea microbuzului, autoturismul Dacia Logan nu își pierde prioritatea, el trebuie doar să permită trecerea microbuzului, pentru este obligat de indicatorul care îl obligă în acest sens și anume indicatorul rotund cu două săgeți, una neagră și una roșie, cea roșie fiind pe direcția sa de deplasare, va acorda prioritate microbuzului notat cu litera B, după care va ocoli obstacolul și își va continua drumul, după care va trece vehiculul de culoare roșie notat cu litera C, provenind de pe un drum fără prioritate, așa cum am precizat mai sus”, a explicat autorul de pe grupul de Facebook „Polițiștii au umor”.

O altă persoană a susținut aceeași ordine, B – A – C, dar a oferit o explicație diferită pentru poziția vehiculelor și pentru modul în care trebuie aplicate regulile de circulație.

„Ordinea este B → A → C. Motivul este că indicatorul din intersecție arată că drumul cu prioritate este cel pe care circulă B și A. Între ele, B merge înainte, iar A face manevra indicată de săgeata albastră. A trebuie să îi acorde prioritate lui B conform regulilor aplicabile manevrei. După ce trec vehiculele aflate pe drumul prioritar, trece C, care vine de pe drumul fără prioritate și trebuie să le acorde prioritate celorlalți..”, a scris altcineva.

O altă interpretare prezentată în comentarii stabilește ordinea B – C – A. În această variantă, poziția și direcția de deplasare ale vehiculelor sunt principalele elemente luate în calcul pentru stabilirea priorității.

„B trece primul pentru că nu schimbă sensul de mers și nici direcția în care se deplasează. C trece al 2-lea pentru că face dreapta și dacă a lăsat B să treacă, nu trebuie să dea prioritate nimănui. A-ul trece ultimul pentru că are banda ocupata pe sensul lui de mers și are semnul de ocolire + semnul că vehiculele din sens opus au prioritate”, a explicat un bărbat.

În același timp, au existat și comentarii care au indicat o ordine complet diferită. Un internaut a susținut că primul ar trebui să treacă vehiculul C, urmat de B și apoi de A.

„C-B-A. C trece primul. Intersecția este nedirijată — indicatorul triunghiular cu cruce este doar Intersecție de drumuri, avertizând asupra unei intersecții unde se aplică prioritatea de dreapta. Pentru B, autoturismul C vine din dreapta, deci B trebuie să-i acorde prioritate lui C. 2. B trece al doilea. Între A și B intervine sectorul îngustat de lucrări. În fața lui A se află indicatorul rotund cu chenar roșu Prioritate pentru circulația din sens invers. Prin urmare, A trebuie să îi acorde prioritate lui B. 3. A trece ultimul, după ce au trecut C și B, apoi ocolește obstacolul pe partea indicată de săgeata albastră”, a fost opinia unui bărbat.

Pe lângă variantele referitoare la ordinea de trecere, mai mulți participanți la discuție au atras atenția asupra unor posibile neclarități ale desenului. Acestea se referă atât la amplasarea indicatoarelor, cât și la modul în care acestea pot fi interpretate în raport cu sensurile de circulație.

Una dintre observații privește indicatorul care semnalează o intersecție cu un drum fără prioritate. Poziția acestuia în imagine a ridicat întrebări cu privire la sectorul de drum căruia i se aplică semnificația indicatorului.

„Conform indicatorului „intersecție cu un drum fără prioritate”. B trece primul că este pe drumul cu prioritate.

A că este pe drumul cu prioritate chiar dacă are un obstacol pe sensul lui de mers

C că iese după un drum secundar și trebuie să acorde prioritate tuturor celor aflați pe drumul cu prioritate. Deci B.A.C.”, a scris altcineva.

Astfel, dezbaterea pornită de la desen nu s-a limitat la stabilirea unei singure succesiuni pentru cele trei vehicule. Comentariile au arătat interpretări diferite ale indicatoarelor, ale sectorului îngustat și ale regulilor care se aplică fiecărui participant la trafic.