Avertisment pentru șoferii români care merg spre Bulgaria: restricții pe autostrăzile Trakia și Struma în weekend

Autoritățile din Bulgaria introduc restricții temporare pentru circulația camioanelor de mare tonaj pe unele dintre cele mai circulate artere rutiere din țară, în contextul creșterii valorilor de trafic dintr-un weekend aglomerat de vară. Măsura vizează vehiculele cu o greutate de peste 12 tone și va fi aplicată pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe anumite sectoare ale drumurilor naționale.

Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a anunțat că limitările vor fi valabile în ambele sensuri de mers, în intervalele orare cu trafic intens. Restricțiile urmăresc îmbunătățirea siguranței pe drumurile publice și reducerea blocajelor formate în perioadele cu un număr mare de participanți la trafic.

Pe autostrada Trakia, autostrada Struma și pe drumul I-1 din zona defileului Kresna, circulația camioanelor de peste 12 tone va fi limitată temporar. Sectorul vizat de pe drumul I-1 este cuprins între punctul de control Simitli, situat la kilometrul 376, și punctul de trecere a frontierei Kulata.

Restricțiile vor fi aplicate vineri, 7 august, între orele 16:00 și 23:00, iar duminică, 9 august, între orele 15:30 și 22:00. Autoritățile bulgare au precizat că intervalele au fost stabilite pentru perioadele în care traficul este de obicei mai intens, în special pe traseele utilizate de transportul de marfă și de turiști, informează novinite.com.

Potrivit Agenției pentru Infrastructură Rutieră, scopul principal al măsurii este de a menține un trafic mai fluid și de a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții de aglomerație. Autoritățile au indicat că prezența unui număr mare de camioane pe sectoarele aglomerate poate favoriza formarea cozilor și situațiile periculoase generate de manevrele de depășire efectuate necorespunzător.

Șoferii de camion care circulă spre sau dinspre Burgas vor putea utiliza ca alternativă drumul subbalcanic I-6. Pentru vehiculele care se deplasează către sau dinspre punctul de frontieră Kulata, traficul va putea fi redirecționat pe trasee secundare stabilite de autorități.

Ruta alternativă indicată pentru această zonă include drumul II-19 între Simitli și Gotse Delchev, continuarea pe drumurile III-198 și III-1981, iar apoi revenirea pe drumul I-1 în apropiere de Kulata. Șoferii au posibilitatea de a utiliza și alte variante din rețeaua rutieră națională, cu respectarea regulilor de circulație aflate în vigoare.

Interdicțiile temporare nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Sunt exceptate autobuzele care efectuează transport public de pasageri, vehiculele care transportă mărfuri periculoase conform reglementărilor ADR, transporturile de animale vii, produsele alimentare perisabile, mărfurile care necesită temperatură controlată, transporturile specializate de cadavre și vehiculele folosite de firmele de întreținere a drumurilor.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, autoritățile bulgare vor introduce și un sistem de circulație reversibilă pe drumul I-1, în apropierea orașului Simitli. Organizarea benzilor va fi modificată în funcție de direcția principală de deplasare a traficului în zilele cu restricții.

Vineri, traficul va fi organizat cu două benzi disponibile pentru circulația spre Kulata și o bandă pentru direcția Sofia. Duminică, configurația va fi schimbată, astfel încât două benzi să fie destinate deplasării spre Sofia, iar o bandă să rămână pentru sensul către Kulata.

Agenția pentru Infrastructură Rutieră a precizat că valorile de trafic din zonă vor fi urmărite permanent. În funcție de situația înregistrată pe teren, autoritățile pot introduce și alte măsuri de circulație reversibilă în perioada următoarelor zile libere sau sărbători.

Instituția le recomandă șoferilor să respecte limitele de viteză, să evite depășirile riscante și să manifeste atenție sporită pe sectoarele aglomerate. De asemenea, autoritățile au atras atenția asupra utilizării necorespunzătoare a benzilor de urgență de pe autostradă pentru evitarea coloanelor de mașini.

Agenția pentru Infrastructură Rutieră a subliniat că aceste benzi trebuie păstrate libere pentru intervențiile rapide ale poliției, ambulanțelor și ale altor echipaje de urgență în situații precum accidentele rutiere.