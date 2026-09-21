Pepco caută soluții la scumpirea transporturilor. Un nou centru logistic a fost deschis în Polonia

Pepco încearcă să limiteze efectele creșterii costurilor de transport și ale perturbărilor tot mai mari din lanțurile de aprovizionare. Retailerul european, care operează peste 4.000 de magazine în 19 țări, a deschis un nou centru de distribuție în apropierea portului Gdansk din Polonia și mizează în paralel pe contracte de transport maritim încheiate pe termen lung.

Conflictele din Orientul Mijlociu și problemele de navigație din Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz au dus la creșterea costurilor cu transportul și combustibilul și au afectat rutele comerciale internaționale.

Pepco încearcă să reducă expunerea la fluctuațiile bruște ale tarifelor prin contracte pe termen mai lung.

„Cu contracte destul de lungi (…) putem atenua în acest moment vârfurile de costuri”, a declarat pentru Reuters directorul general al Pepco, Stephan Borchert.

Compania are deja acorduri pentru transportul containerelor care se întind dincolo de vara anului viitor.

Strategia este importantă într-o piață europeană de discount extrem de competitivă. Pepco concurează cu retaileri precum Action, din Țările de Jos, și Sinsay, brandul de buget al grupului LPP. În aceste condiții, eficiența logistică este esențială pentru menținerea prețurilor reduse.

Problemele din transporturile internaționale sunt însă tot mai greu de gestionat. Directorul de logistică al Pepco, Martin White, spune că actuala combinație de perturbări este fără precedent în experiența sa profesională.

„Lucrez în domeniul lanțurilor de aprovizionare de 45 de ani și niciodată nu a fost așa”, a declarat acesta.

Printre dificultățile cu care se confruntă compania se numără schimbarea forțată a rutelor maritime, dar și fenomenele meteorologice. Taifunurile din China au făcut ca mărfuri ale Pepco să rămână blocate în Shanghai în luna august.

Din cauza acestor probleme, numai aproximativ 35% dintre transporturile de containere ale companiei ajung în prezent la timp.

Datele citate de Reuters de la compania de consultanță Sea-Intelligence indicau o rată globală de respectare a programelor de transport maritim de 56,4% în luna iulie. În Shanghai, aceasta era de numai 21%.

Pepco a deschis joi un centru de distribuție în apropierea portului Gdansk. Noua facilitate trebuie să susțină atât extinderea rapidă a rețelei de magazine, cât și creșterea rezilienței lanțului de aprovizionare.

O parte a centrului va funcționa ca punct de deconsolidare. Containerele vor putea fi descărcate aici, iar Pepco va decide ulterior unde trebuie trimise produsele.

Până acum, aceste decizii erau luate în timp ce mărfurile se aflau încă în Asia. Noul sistem oferă companiei mai multă flexibilitate pentru distribuirea produselor după sosirea lor în Europa, în funcție de necesitățile rețelei.

În ciuda incertitudinilor din transporturile internaționale, Pepco nu intenționează să creeze stocuri suplimentare ca măsură de siguranță.

Compania mizează în schimb pe o monitorizare mai bună a mărfurilor, pe noua infrastructură logistică și pe contractele de transport încheiate pe termen lung.

Reprezentanții Pepco nu au precizat cu cât au crescut costurile de transport suportate de companie.

Stephan Borchert a declarat că retailerul va încerca să evite transferarea cheltuielilor suplimentare către cumpărători. Creșterea prețurilor rămâne însă o posibilitate în anumite situații, dacă presiunile asupra costurilor vor afecta întreaga industrie.

Pepco ar putea analiza o asemenea măsură „selectiv”, potrivit directorului general, dacă evoluția pieței îi va determina și pe ceilalți retaileri să procedeze în același mod.