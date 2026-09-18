Motorina, amenințată de noi scumpiri. Liderii europeni caută soluții după atacul asupra conductei saudite

Un nou atac asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită amplifică temerile privind o nouă creștere a prețurilor carburanților. Conducta Est-Vest, una dintre principalele alternative pentru transportul petrolului fără traversarea Strâmtorii Hormuz, a fost închisă temporar în urma atacurilor, în timp ce petrolul Brent a depășit 113 dolari pe baril. Mai multe guverne europene pregătesc deja măsuri pentru limitarea efectelor asupra populației, potrivit Euronews.

Cel mai recent motiv de îngrijorare pentru piața petrolului vine din Arabia Saudită. Atacurile houthi și irakiene au determinat închiderea temporară a conductei Est-Vest, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri.

Importanța infrastructurii este dată tocmai de rolul său de rută alternativă la Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele căi de tranzit pentru petrol la nivel mondial.

Dacă perturbarea se prelungește, ar putea fi afectată o cantitate echivalentă cu până la 4% din aprovizionarea mondială cu petrol. Situația apare după ce producția de țiței a Arabiei Saudite a coborât puternic în august, atingând cel mai redus nivel din ultimele trei decenii.

Tensiunile privind oferta s-au reflectat deja în cotații. Petrolul Brent s-a tranzacționat recent la peste 113 dolari pe baril.

Creșterea prețurilor energiei provoacă îngrijorări în mai multe capitale europene, iar Franța și Italia se numără printre țările aflate sub presiune.

În Franța, inflația a ajuns la 2,7% în august, energia fiind unul dintre principalii factori care au contribuit la creșterea prețurilor.

Președintele Emmanuel Macron a cerut miercuri seară o „mobilizare” în privința prețurilor carburanților și a arătat că autoritățile franceze încearcă atât să asigure necesarul de petrol, cât și să reducă impactul asupra șoferilor.

Macron a legat problema aprovizionării cu energie și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

„Prioritatea: restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz, o arteră vitală pentru tranzitul petrolului, protejarea infrastructurii energetice a partenerilor noștri și securizarea producției. Este esențial să ne garantăm aprovizionarea. Lucrăm cu partenerii noștri de coaliție pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a scris Macron pe X.

Franța încearcă, în paralel, să susțină dezvoltarea unor rute alternative pentru transportul petrolului, astfel încât dependența de tranzitul prin Hormuz să fie redusă.

Italia se confruntă, la rândul său, cu efectele energiei scumpe. Inflația a accelerat la 3,3% în august, pe fondul creșterii costurilor energetice și al scumpirii benzinei și motorinei.

Premierul Giorgia Meloni a anunțat eliminarea taxei de timbru pentru automobilele de putere mică și medie.

„Am ales să redirecționăm o parte din resursele utilizate până acum pentru a aborda creșterea prețurilor la combustibili către o măsură simplă, structurală, concepută special pentru cei care folosesc zilnic mașini și motociclete pentru a munci, a-și lua copiii sau a se deplasa”, a scris Meloni pe X.

Potrivit premierului italian, măsura este gândită să aibă caracter permanent și să fie menținută inclusiv după 2027.

Roma a luat și măsuri pentru accelerarea proiectelor interne din domeniul petrolului și gazelor, în încercarea de a-și consolida securitatea energetică.

Și Spania a intervenit pentru diminuarea impactului scumpirilor asupra șoferilor. De la 1 septembrie, reducerea accizei la motorină a fost dublată la 20 de cenți pe litru.

Măsura a fost activată după ce prețurile motorinei au crescut cu 15,7% în iulie și face parte din mecanismul prevăzut de pachetul anticriză al guvernului.

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, urma să discute joi cu partenerii sociali despre consecințele conflictului asupra economiei spaniole.

Berlinul lucrează, de asemenea, la un răspuns. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Germania va prezenta „în curând” măsuri prin care să reducă impactul prețurilor foarte ridicate ale carburanților.

Benzina și motorina ajunseseră joi la 2,45 euro pe litru, potrivit datelor citate de Euronews.

Guvernul german are însă o marjă limitată de intervenție asupra prețului internațional al petrolului, având în vedere dependența țării de importurile energetice.

Merz a atras atenția și asupra situației din zona Bab el-Mandeb și asupra consecințelor pe care extinderea perturbărilor le poate avea asupra piețelor.

„Houthii controlează acum poziții strategice în jurul strâmtorii Bab el-Mandab și atacă instalațiile energetice din Arabia Saudită; acest lucru agravează și mai mult situația de pe piețele internaționale de energie”, a declarat Merz într-o conferință de presă din 14 septembrie.

În ciuda tensiunilor de pe piață, Comisia Europeană susține că, în prezent, principala problemă pentru Uniunea Europeană este reprezentată de prețuri, nu de lipsa fizică a combustibililor.

„Nu există nicio problemă de aprovizionare în UE în prezent”, a declarat pentru Euronews purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen. „Cererea de combustibil pentru avioane și motorină din Europa continuă să fie satisfăcută printr-o producție mai mare de rafinării în UE, precum și prin aprovizionare alternativă de pe piețele globale.”

Situația s-ar putea însă modifica în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de creșterea sezonieră a cererii în lunile de toamnă și iarnă.

„Nu ne aflăm încă într-o situație în care vom apela la resurse strategice și continuăm să monitorizăm situația alături de statele membre și de industrie”, a adăugat Itkonen.

Comisia a încurajat statele membre să utilizeze inclusiv instrumentele fiscale pentru a atenua efectele prețurilor ridicate asupra consumatorilor.

Homayoun Falakshashi, șeful departamentului de analiză a țițeiului la Kpler, estimează că efectele perturbării producției saudite ar putea fi mai reduse decât se anticipa inițial, în condițiile în care au început lucrările la conducta avariată.

„Sunt în pericol până la 3,5-4 milioane de barili pe zi de export, dar și aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi care alimentează rafinăriile din vestul Arabiei Saudite, așa că este, de asemenea, optimist pentru motorină”, a declarat Falakshashi pentru Euronews, referindu-se la perspectiva unei creșteri a prețurilor.

Potrivit acestuia, producția ar urma să revină la un nivel de 3-4 milioane de barili pe zi, comparativ cu 5,5 milioane anterior.

„Pe de altă parte, auzim că încărcările din Yanbu continuă, dar nu putem încă confirma dacă acest lucru este adevărat. Așadar, întrebarea cheie este cât poate fi încărcat de pe coasta de est (Ras Tanura) și dacă aceste volume pot scăpa din Golful Persic.”

Scumpirea energiei a readus în discuție la nivel european și posibilitatea introducerii unei taxe asupra profiturilor excepționale obținute de companiile energetice.

Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria au cerut președinției irlandeze a UE ca un asemenea mecanism la nivel european să fie discutat la reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe din 18 și 19 septembrie.

Subiectul a fost susținut și de lidera grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, care a cerut ca veniturile astfel obținute să fie folosite pentru sprijinirea gospodăriilor afectate de creșterea costurilor.

Și reprezentanții Confederației Europene a Sindicatelor susțin o asemenea măsură. Secretarul general Esther Lynch consideră introducerea taxelor asupra profiturilor excepționale o „chestiune de justiție”, în contextul presiunilor tot mai mari asupra costului vieții.