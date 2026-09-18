Ce se întâmplă în Japonia după decizia Băncii Centrale: dobânda ajunge la un nivel nemaiîntâlnit din 1995

Banca centrală a Japoniei a majorat rata principală a dobânzii la cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani, pe măsură ce economia țării continuă să se îndepărteze de perioada caracterizată de costuri foarte scăzute ale împrumuturilor și se confruntă cu presiuni economice tot mai accentuate.

Decizia Băncii Japoniei (BOJ), anticipată pe scară largă vineri, a dus rata dobânzii de la 1% la 1,25%. Noul nivel nu a mai fost atins din 1995 și marchează o nouă etapă în procesul de normalizare a politicii monetare nipone.

Majorarea vine într-un moment în care marile bănci centrale ale lumii își ajustează, la rândul lor, politicile monetare, pe fondul presiunilor inflaționiste. Creșterea prețurilor la energie, alimentată de războiul din Iran, contribuie la amplificarea acestor presiuni.

Miercuri, Rezerva Federală a SUA și-a majorat pentru prima dată în mai bine de trei ani rata dobânzii de referință. La începutul aceleiași luni, și Banca Centrală Europeană a crescut costurile de împrumut.

BOJ a început să majoreze rata dobânzii în 2024, când aceasta se afla la minus 0,1%. De atunci, banca centrală a crescut dobânda de șase ori, pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate.

Instituția a continuat să majoreze treptat costul banilor, în încercarea de a aduce rata dobânzii spre un nivel comparabil cu cel întâlnit în alte economii majore.

În mod obișnuit, o creștere a dobânzilor de către o bancă centrală poate susține moneda națională, deoarece randamentele mai mari pot face activele denominate în moneda respectivă mai atractive pentru traderi.

Pentru Japonia, evoluția dobânzilor are loc pe fondul mai multor probleme economice, printre care se numără deprecierea persistentă a yenului, scumpirea bunurilor și serviciilor și diminuarea forței de muncă.

Datele oficiale publicate vineri, înainte de anunțul BOJ, au indicat o ușoară încetinire a inflației în luna precedentă. Inflația de bază a coborât la 1,7% în august, de la 1,8% în luna anterioară.

Chiar dacă inflația de bază s-a redus ușor, nivelul acesteia rămâne apropiat de ținta de 2% stabilită de Banca Japoniei. Pentru economia niponă, creșterea prețurilor reprezintă însă o schimbare importantă după o perioadă îndelungată de inflație redusă.

În ultimele trei decenii, Japonia s-a confruntat în mare parte cu o inflație foarte scăzută sau chiar cu deflație, fenomen caracterizat prin diminuarea prețurilor.

În același timp, prețurile internaționale ale petrolului și gazelor au crescut în acest an, după ce războiul din Iran a provocat perturbări majore ale transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă esențială pentru transporturile energetice.

Japonia este deosebit de expusă unor astfel de perturbări ale aprovizionării, deoarece depinde într-o proporție importantă de energia provenită din Orientul Mijlociu.

Pe lângă evoluția prețurilor la energie, moneda japoneză a fost supusă unor presiuni în ultimele luni. În august, autoritățile de la Tokyo și Washington au confirmat că au intervenit împreună pentru a limita deprecierea yenului.

Acțiunea a avut loc după ce moneda Japoniei a coborât la un nou minim al ultimilor 40 de ani, într-un context în care autoritățile urmăreau să reducă presiunile asupra yenului.

Intervenția coordonată a fost prima de acest tip din 2011, când Japonia și Statele Unite au acționat împreună pentru a slăbi yenul, după cutremurul și tsunami-ul devastatoare care au afectat estul Japoniei.

Atât Ministerul Finanțelor din Japonia, cât și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, au declarat la momentul respectiv că autoritățile celor două țări nu vor ezita să recurgă la noi intervenții comune în viitor.

Bessent a exercitat, de asemenea, presiuni asupra Băncii Japoniei pentru majorarea ratelor dobânzilor, în contextul eforturilor de susținere a yenului. Oficialul i-a cerut guvernatorului BOJ, Kazuo Ueda, să „facă ceea ce trebuie”.