Rezerva Federală a SUA a majorat dobânda de referință. O nouă creștere ar putea urma până la sfârșitul anului

Rezerva Federală a SUA (Fed) a majorat miercuri dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la un interval de 3,75% – 4%. Noile proiecții economice publicate odată cu decizia indică posibilitatea unei noi creșteri în cursul acestui an, în condițiile în care inflația rămâne mult peste ținta de 2%.

La precedentele proiecții trimestriale, publicate în iunie, oficialii Fed erau aproximativ împărțiți în privința necesității unei noi majorări a dobânzilor în acest an.

Între timp, inflația a făcut progrese reduse către ținta de 2% a băncii centrale americane, economia a continuat să crească într-un ritm solid, iar rata șomajului a rămas stabilă.

Aceste evoluții au contribuit la decizia de miercuri. Fed a majorat dobânda cu un sfert de punct procentual, stabilind noul interval la 3,75% – 4%.

Atenția investitorilor se mută acum asupra următoarelor ședințe și asupra numărului de majorări care ar mai putea urma. transmite New York Times.

Economiștii se așteaptă ca oficialii Fed să indice posibilitatea unei noi creșteri a dobânzii în acest an. Alte ajustări ar putea fi anticipate și pentru 2027.

Unul dintre cele mai urmărite elemente ale proiecțiilor trimestriale este așa-numitul „dot plot”. Acesta prezintă estimările oficialilor Fed privind nivelul dobânzilor până în 2029 și ulterior.

Fiecare dintre cei 19 oficiali poate transmite o estimare privind dobânzile și evoluția economiei, chiar dacă numai 12 votează la fiecare ședință.

Investitorii urmăresc în special mediana acestor estimări pentru a înțelege direcția în care oficialii cred că se vor îndrepta dobânzile.

Proiecțiile nu reprezintă însă un calendar prestabilit. Ele reflectă estimările oficialilor la momentul publicării și se pot modifica în funcție de evoluția economiei.

Noul președinte al Fed, Kevin Warsh, care și-a început mandatul în luna mai, a făcut din schimbarea strategiei de comunicare una dintre prioritățile sale.

Warsh a criticat în trecut sistemul „dot plot”, argumentând că asemenea prognoze pot face mai dificilă schimbarea direcției de politică monetară atunci când situația economică se modifică.

În iunie, acesta a refuzat să transmită propriile proiecții. Alți oficiali consideră însă că instrumentul continuă să fie util pentru comunicarea cu piețele, motiv pentru care rămâne o componentă importantă a proiecțiilor Fed.

Fed urmărește două obiective principale atunci când stabilește nivelul dobânzilor: menținerea unei inflații scăzute și stabile și susținerea unei piețe sănătoase a muncii.

Atunci când inflația este prea ridicată, banca centrală majorează dobânzile pentru a face creditarea mai scumpă și pentru a reduce presiunea cererii asupra economiei.

În iunie, oficialii au revizuit puternic în creștere prognozele de inflație din cauza războiului din Iran. La începutul verii, aceștia anticipau că inflația generală va încheia anul la 3,6%, iar inflația de bază, care exclude alimentele și energia, la 3,3%.

Cele mai recente date disponibile, pentru luna iulie, indicau o inflație generală de 3,7% în ritm anual și una de bază de 3,3%.

Presiunile ar putea continua în condițiile în care războiul din Iran se prelungește, iar petrolul a revenit la peste 100 de dolari pe baril după scăderile din timpul verii.

Există însă și factori care ar putea reduce valorile raportate ale inflației. Departamentul Comerțului pregătește schimbări metodologice privind calcularea indicelui cheltuielilor de consum personal (PCE), indicator urmărit îndeaproape de Fed.

Pe termen mai lung, oficialii se așteaptă ca inflația să încetinească, dacă nu apar noi șocuri economice. Printre motive se numără diminuarea efectelor tarifelor introduse de președintele Donald Trump și slăbiciunea persistentă a sectorului imobiliar. Oficialii Fed nu consideră, de asemenea, că piața muncii reprezintă în prezent o sursă importantă de presiuni inflaționiste.