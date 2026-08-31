Petrolul trece din nou de 90 de dolari, iar Wall Street scade. Conflictul SUA-Iran pune presiune pe piețe

Prețul petrolului a revenit peste pragul de 90 de dolari pe baril, iar principalii indici de pe Wall Street au scăzut luni, după reluarea confruntărilor militare dintre Statele Unite și Iran. Investitorii se tem că menținerea prețurilor ridicate la energie va alimenta inflația și va determina Rezerva Federală a SUA să majoreze din nou dobânda de referință.

Indicele S&P 500 pierdea 0,4% luni, în timp ce Dow Jones Industrial Average cobora cu 305 puncte, echivalentul a 0,6%. Nasdaq înregistra un declin de 0,3%.

Scăderile au cuprins aproape toate sectoarele din S&P 500, cu o excepție importantă: companiile energetice au beneficiat de creșterea prețului petrolului. Acțiunile Exxon Mobil au avansat cu 1,5%, iar cele ale Chevron cu 1,4%.

Printre cele mai mari pierderi s-au aflat companiile de utilități Edison International și PG&E, cu scăderi de 22,8% și, respectiv, 19,9%. Evoluția a venit după informațiile privind o posibilă legislație în California care le-ar permite asigurătorilor să dea în judecată companiile de utilități pentru daune asociate incendiilor de vegetație.

Conflictul dintre SUA și Iran a revenit în centrul atenției după o perioadă de relativă acalmie.

Forțele americane au atacat duminică lansatoare iraniene de rachete din apropierea Strâmtorii Ormuz. Iranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor americane din regiune, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că au interceptat o dronă iraniană deasupra apelor sale.

Noile confruntări au avut efect imediat asupra petrolului. Brent, referința internațională, a crescut cu 2,8%, până la 90,58 dolari pe baril. Petrolul american a trecut, la rândul său, de 85 de dolari.

Volatilitatea rămâne foarte ridicată. Numai în ultima lună, Brent a oscilat între aproximativ 72 și 102 dolari pe baril, în funcție de perspectivele privind o eventuală încheiere a conflictului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul sensibil al pieței, deoarece prin această rută trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol.

Efectele prețurilor ridicate ale petrolului se resimt deja asupra consumatorilor americani.

Prețul mediu al benzinei în SUA s-a menținut peste 4 dolari pe galon în fiecare zi din august, pentru prima dată când acest lucru se întâmplă pe parcursul întregii luni.

August 2026 a devenit astfel cea mai scumpă lună august înregistrată vreodată pentru șoferii americani, depășind inclusiv nivelurile atinse în timpul problemelor din lanțurile de aprovizionare din perioada pandemiei.

Energia mai scumpă pune presiune și asupra companiilor. Printre sectoarele vulnerabile se numără transportul aerian, comerțul cu amănuntul și industria, unde costurile ridicate pot afecta marjele de profit.

Scumpirea energiei vine într-un moment în care inflația americană se menține peste 3%, semnificativ peste obiectivul de 2% al Rezervei Federale.

Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat vineri că inflația este în continuare prea ridicată și a sugerat că o majorare a dobânzii ar putea deveni necesară în lunile următoare.

Piața estimează o probabilitate de 66% ca Fed să majoreze dobânda de referință la următoarea reuniune. Înainte de aceasta, pe 11 septembrie, vor fi publicate noile date privind inflația.

„Deși o majorare în septembrie nu este o certitudine, ne așteptăm ca Fed să aibă o toleranță limitată pentru surprize semnificative în sensul creșterii inflației”, a explicat Brock Weimer, analist de strategie de investiții la Edward Jones.

Așteptările privind dobânzile au împins în sus și randamentele obligațiunilor americane. Randamentul titlurilor de Trezorerie pe doi ani a urcat la 4,35%, față de aproximativ 3,50% la începutul anului. Cel al obligațiunilor pe zece ani a crescut la 4,76%.

Creșterea randamentelor obligațiunilor poate avea efecte inclusiv asupra acțiunilor companiilor de tehnologie cu perspective mari de creștere.

Simon Lack, manager de portofoliu la Catalyst Energy Infrastructure Fund, consideră că segmentul companiilor asociate inteligenței artificiale ar putea fi printre cele mai vulnerabile dacă petrolul rămâne scump.

„Aș spune că cea mai mare amenințare este pentru companiile legate de AI, deoarece petrolul mai scump împinge în sus randamentele obligațiunilor”, a explicat acesta.

Dobânzile și randamentele mai mari reduc valoarea actuală atribuită profiturilor pe care investitorii se așteaptă ca aceste companii să le genereze în viitor, ceea ce poate pune presiune asupra cotațiilor bursiere.

Investitorii urmăresc și posibilitatea unei creșteri viitoare a ofertei de petrol din Venezuela, după anunțul privind preluarea parțială de către SUA a controlului asupra rezervelor petroliere ale țării.

Efectele unei asemenea schimbări nu ar apărea însă imediat. Chris Versace, manager de portofoliu la TheStreet Pro, consideră că va fi nevoie de timp pentru ca eventualele cantități suplimentare să compenseze perturbările provocate de reducerea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz.