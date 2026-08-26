Prețul petrolului scade puternic. Negocierile privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz dau speranțe piețelor

Prețurile petrolului au scăzut miercuri cu peste 2 dolari pe baril, continuând pierderile puternice din ședința precedentă. Piața reacționează la reluarea negocierilor dintre Iran și Oman privind Strâmtoarea Hormuz, care au alimentat speranțele că această rută esențială pentru transporturile mondiale de energie ar putea fi redeschisă. Cele două țări discută inclusiv crearea unui coridor temporar de navigație și deminarea strâmtorii.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut miercuri cu 2,30 dolari, respectiv 2,6%, până la 86,28 dolari pe baril. În timpul tranzacțiilor, Brent a coborât până la cel mai redus nivel înregistrat după 13 august.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 2,08 dolari, sau 2,53%, ajungând la 80,29 dolari pe baril. Cotația a atins anterior cel mai scăzut nivel de după 10 august.

Scăderile vin după o ședință deja dificilă pentru piața petrolului. Marți, ambii indici de referință au pierdut peste 3%.

Investitorii urmăresc în special situația din Strâmtoarea Ormuz și negocierile dintre Iran și Oman privind reluarea traficului naval.

„Piața continuă să reacționeze la evoluțiile privind navigația prin Strâmtoarea Hormuz, iar speranțele privind progrese în discuțiile dintre Iran și Oman au declanșat vânzări”, a declarat Mitsuru Muraishi, analist la Fujitomi Securities. „Cu toate acestea, incertitudinea privind perspectivele a determinat achiziții la prețuri considerate avantajoase, limitând pierderile suplimentare, iar prețurile vor rămâne probabil într-un interval relativ restrâns pentru moment”, a adăugat acesta.

Iranul a anunțat reluarea discuțiilor cu Omanul pentru gestionarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul presiunilor economice tot mai mari exercitate de administrația președintelui american Donald Trump.

Cele două state poartă de mai multe săptămâni negocieri, cu întreruperi, privind controlul traficului prin această rută.

Importanța Strâmtorii Ormuz pentru piața mondială a energiei este majoră. Înainte de izbucnirea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, în februarie, prin această cale navigabilă trecea aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Iranul și Omanul au anunțat marți că au discutat despre crearea „unui coridor comun temporar de navigație” și au convenit asupra unui proiect de deminare a strâmtorii.

În pofida negocierilor, traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz este în continuare mult sub nivelurile obișnuite.

Doar cinci nave comerciale au tranzitat marți strâmtoarea, potrivit datelor preliminare ale Kpler. Este vorba despre două petroliere pentru transportul gazului petrolier lichefiat și un tanc pentru bitum care ieșeau din zonă, precum și două petroliere goale pentru transportul produselor petroliere.

Numărul este de trei ori mai mic decât media de 15 nave înregistrată în ultimele zece zile și se situează mult sub nivelurile existente înaintea războiului.

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, și omologul său iranian, Abbas Araghchi, s-au întâlnit marți la Teheran pentru a discuta modul în care ar putea fi gestionat traficul prin strâmtoare.

Cei doi au „discutat un cadru etapizat care ar putea oferi o bază practică și aplicabilă pentru progrese”, potrivit declarației comune.

Prima etapă presupune crearea coridorului temporar și eliminarea minelor. Negocierile ulterioare ar urma să vizeze un „coridor permanent de navigație și viitoarea administrare a Strâmtorii, precum și un mecanism pentru schimbul de informații, gestionarea traficului și furnizarea serviciilor relevante de navigație și securitate”.

„Sunt optimist că vom anunța în curând un coridor temporar pentru Strâmtoarea Hormuz”, a transmis Badr Albusaidi.

Cele două țări intenționează să continue negocierile pentru identificarea unei soluții permanente și stabilirea modului în care va fi administrată strâmtoarea.

Adjunctul ministrului iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a oferit detalii despre traseul temporar aflat în discuție.

Ruta destinată navelor care intră în Golful Persic dinspre Golful Oman ar urma să treacă în întregime prin apele teritoriale iraniene.

În sens invers, navele care ies din Golful Persic ar urma să traverseze atât apele iraniene, cât și apele Omanului.

Iranul și Omanul intenționează să poarte noi negocieri în următoarele 30 până la 60 de zile.

În paralel, sunt în desfășurare discuții diplomatice mai ample privind conflictul.

Pakistanul și Iranul au făcut „progrese semnificative” în cadrul negocierilor axate pe războiul SUA-Israel împotriva Iranului și pe identificarea unei căi către pace, potrivit ministrului de Interne pakistanez.

Discuțiile au avut loc în timpul unei vizite a unei delegații pakistaneze la Teheran.

Pe de altă parte, Washingtonul a extins luni sancțiunile menite să reducă sursele de venit ale Iranului și a amenințat cu sancționarea țărilor care continuă să facă afaceri cu Teheranul. Administrația americană a precizat însă că noile penalități nu vor fi aplicate imediat.

Presiunea asupra prețului petrolului vine și din Statele Unite. American Petroleum Institute a raportat o creștere a stocurilor americane de țiței cu aproximativ 4,2 milioane de barili în săptămâna încheiată la 21 august.

Creșterea este mult peste estimările analiștilor chestionați de Reuters, care anticipau în medie un avans de aproximativ 600.000 de barili.

Piața așteaptă acum datele oficiale ale Energy Information Administration (EIA), divizia de statistică a Departamentului american al Energiei.