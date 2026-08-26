INS: Serviciile pentru companii au crescut în luna iunie cu 9,4% față de luna mai

Serviciile prestate în principal întreprinderilor au înregistrat o creștere în iunie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, datele cumulate de la începutul anului indică un recul al cifrei de afaceri, potrivit INS.

În luna iunie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a crescut, faţă de luna mai 2026, atât ca serie brută cu 9,4%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,9%.

Faţă de luna iunie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în luna iunie 2026, a crescut, atât ca serie brută cu 4,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%.

În perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iulie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a scăzut, faţă de perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iulie 2025, atât ca serie brută cu 1,4%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,2%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

indicii producţiei din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor

IUNIE 2026 în % faţă de: 1.I-30.VI.2026/ 1.I-30.VI.2025 –%- MAI 2026 IUNIE 2025 Total B 109,4 104,1 98,6 S 101,9 102,1 97,8 Transporturi B 109,9 104,3 97,7 S 103,2 103,1 96,7 Comunicaţii B 102,9 107,6 103,0 S 101,2 107,2 102,4 Activităţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe B 104,2 110,3 103,0 S 101,8 109,7 103,3 Activităţi de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei B 103,3 102,6 98,4 S 97,3 99,6 99,2 Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 B 113,6 104,1 98,4 S 104,1 102,4 97,4

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 9,4%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+13,6%), activităţile de transporturi (+9,9%), activitățile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+4,2%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+3,3%) și din activităţile de comunicaţii (+2,9%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 1,9%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a crescut pe ansamblu, cu 4,1%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din activitățile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+10,3%), activităţile de comunicaţii (+7,6%), activităţile de transporturi (+4,3%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+4,1%) și din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+2,6%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a crescut pe ansamblu, cu 2,1%.

În perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iulie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iulie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a scăzut pe ansamblu, cu 1,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de transporturi (-2,3%) și la activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei și alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-1,6%, fiecare). Creșteri au înregistrat: activităţile de comunicaţii și activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+3,0%, fiecare).

În perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iulie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iulie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut pe ansamblu, cu 2,2%.