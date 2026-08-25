Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în iunie. Scădere de 3% în prima jumătate a anului

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în iunie 2026 față de luna precedentă, însă situația pentru primele șase luni ale anului rămâne pe minus. Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS) arată un avans lunar de 5%, în timp ce comparativ cu iunie 2025 nivelul comenzilor a rămas neschimbat. În perioada ianuarie-iunie, indicatorul a scăzut cu 3% față de intervalul similar din 2025.

Comenzile noi din industria prelucrătoare, atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă, au înregistrat în iunie o creștere nominală de 5% comparativ cu luna mai.

Evoluția a fost susținută în principal de industria bunurilor de capital, unde comenzile au crescut cu 8,3%. Industria bunurilor de uz curent a consemnat un avans de 6,3%, iar cea a bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 2,8%.

Singura scădere a fost înregistrată în industria bunurilor intermediare, unde comenzile noi s-au redus cu 0,9% față de luna precedentă.

Raportarea la aceeași lună a anului trecut arată o evoluție diferită. Pe ansamblu, comenzile noi din industria prelucrătoare au rămas în iunie 2026 la același nivel cu cel din iunie 2025.

Diferențe importante apar însă între principalele grupe industriale.

Industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat cea mai mare creștere, de 9,5%, în timp ce comenzile din industria bunurilor de capital au avansat cu 0,8%.

La polul opus, industria bunurilor de uz curent a consemnat o scădere de 10,2%, iar comenzile din industria bunurilor intermediare s-au diminuat cu 0,3%.

În ciuda revenirii înregistrate în iunie față de luna precedentă, bilanțul pentru prima jumătate a anului rămâne negativ.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, cu 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Cea mai puternică scădere a fost înregistrată în industria bunurilor de uz curent, unde comenzile s-au redus cu 9,5%.

Industria bunurilor de capital a înregistrat un declin de 3,1%, iar cea a bunurilor intermediare a scăzut cu 1,9%.

Industria bunurilor de folosință îndelungată a fost singura dintre grupele analizate care a înregistrat o creștere în primele șase luni, cu un avans de 1,3% față de perioada corespunzătoare din 2025.

Potrivit metodologiei INS, comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referință între un producător și un client pentru livrarea de bunuri și servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care acestea urmează să fie onorate.

În calcul nu sunt incluse taxele aferente produselor, precum TVA, și nici rabaturile sau discounturile atunci când acestea sunt acordate contractual.