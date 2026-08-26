ANAF pregătește impunerea din oficiu pentru CAS și CASS. Românii care riscă să primească decizii de plată

ANAF pregătește o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor CAS și CASS datorate de persoanele fizice care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au îndeplinit obligațiile declarative. Contribuabilii vizați vor primi mai întâi o notificare și vor avea la dispoziție 20 de zile pentru depunerea Declarației unice sau pentru prezentarea documentelor care demonstrează că nu datorează contribuțiile. În anumite situații, CAS stabilită din oficiu poate ajunge la 24.300 de lei.

Procedura este prevăzută într-un proiect de ordin publicat de ANAF în transparență decizională pe 24 august și vizează obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2025.

Măsurile nu sunt încă în vigoare. Pentru a produce efecte, ordinul trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

În cazul CAS, în vizor intră persoanele care au realizat venituri din activități independente și/sau drepturi de proprietate intelectuală, au depășit plafoanele prevăzute de legislația fiscală și nu au declarat contribuția datorată.

Pentru veniturile din drepturi de autor, Fiscul va verifica inclusiv dacă persoana respectivă a obținut venituri salariale. Dacă aceasta a avut salarii cel puțin o lună în perioada în care a realizat veniturile din drepturi de autor, acestea din urmă nu sunt luate în calcul la verificarea plafonului pentru CAS.

Din procedură vor fi excluse și persoanele pentru care contribuția a fost deja reținută la sursă, pensionarii și persoanele asigurate în sisteme proprii care nu au obligația de a contribui la sistemul public de pensii.

În cazul contribuției la sănătate, lista veniturilor vizate este mai extinsă.

Procedura se poate aplica persoanelor care au obținut venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, piscicultură și silvicultură, asocieri cu persoane juridice sau alte surse.

Pot intra în procedură și anumite persoane care au realizat venituri asimilate salariilor pentru activități desfășurate în străinătate, precum și beneficiarii unor pensii din alte state, în condițiile stabilite de Codul fiscal.

Apariția unei persoane în evidențele Fiscului nu înseamnă însă că aceasta va primi automat o decizie de impunere.

ANAF trebuie să elimine din liste contribuabilii care au depus deja Declarația unică, persoanele pentru care contribuțiile au fost reținute la sursă și pe cele care pot demonstra că nu datorează contribuțiile sociale în România.

Pentru identificarea contribuabililor, Fiscul va confrunta informațiile existente în mai multe baze de date și declarații fiscale.

Vor fi utilizate, printre altele, formularul 112 depus de plătitorii de venituri, Declarația unică, informațiile din evidența fiscală și deciziile de impunere din oficiu a veniturilor.

În cazul sumelor obținute în afara țării, ANAF va putea utiliza inclusiv datele transmise de administrațiile fiscale străine prin sistemul Automatic Exchange of Information – AEOI.

Aplicarea procedurii trebuie să țină cont de normele europene și de acordurile internaționale în domeniul securității sociale. Astfel, o persoană care demonstrează că este supusă sistemului de asigurări sociale al altui stat poate fi scoasă din procedura de impunere din România.

Înainte de stabilirea contribuțiilor din oficiu, ANAF va transmite o notificare privind nedeclararea CAS și/sau CASS.

Documentul va indica tipul venitului identificat și contribuția pe care Fiscul consideră că persoana trebuia să o declare.

De la comunicarea notificării vor începe să curgă două termene importante: contribuabilul va avea 7 zile pentru prezentarea la audiere și 20 de zile pentru depunerea Declarației unice sau a documentelor prin care demonstrează că nu datorează contribuția.

Dacă persoana nu se prezintă la prima audiere și nu renunță expres la acest drept, ANAF va transmite o invitație pentru un al doilea termen.

Cei care depun Declarația unică în cele 20 de zile sau prezintă documente justificative vor fi eliminați de pe lista pentru impunerea din oficiu. În lipsa unui răspuns, Fiscul va estima baza de calcul și va emite decizia.

Nedepunerea la termen a declarației poate fi sancționată separat cu o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Pentru veniturile din activități independente și drepturi de autor, baza anuală utilizată pentru estimarea CAS va depinde de plafonul în care se încadrează veniturile.

Pentru venituri cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute, baza va fi echivalentul a 12 salarii minime. Pentru venituri cel puțin egale cu 24 de salarii minime, baza va fi de 24 de salarii minime.

Salariul minim brut utilizat pentru plafoanele aferente anului 2025 este de 4.050 de lei. Rezultă astfel baze de calcul de 48.600 de lei, respectiv 97.200 de lei.

Prin aplicarea cotei CAS de 25%, contribuția stabilită din oficiu poate fi de 12.150 de lei sau poate ajunge la 24.300 de lei. Dacă o parte din contribuție a fost deja reținută la sursă, aceasta va fi scăzută din suma stabilită.

Pentru activitățile independente, baza CASS este reprezentată de venitul net anual, venitul brut sau norma de venit, după caz, fără a putea depăși echivalentul a 60 de salarii minime brute.

Dacă veniturile din activități independente se situează sub nivelul a șase salarii minime, ANAF poate estima baza la șase salarii minime, adică 24.300 de lei. Sunt prevăzute însă excepții, inclusiv pentru anumite persoane care au obținut salarii, pensii ori alte venituri pentru care CASS a fost deja achitată.

Pentru drepturi de autor, chirii, investiții, agricultură și alte surse, baza se stabilește în funcție de plafonul depășit: șase, 12 sau 24 de salarii minime.

Cota CASS aplicată este de 10%, iar Fiscul va ține cont de contribuțiile deja reținute la sursă sau achitate.

Proiectul conține prevederi distincte pentru persoanele care au obținut pensii din străinătate, procedura urmând să vizeze veniturile aferente lunilor începând cu august 2025.

Persoanele care și-au declarat deja CASS, cele asigurate într-un alt stat în condiții recunoscute de România și cele care au primit pensii de maximum 3.000 de lei lunar vor fi eliminate din listă.

Pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, baza de calcul va fi diferența dintre pensia lunară și acest plafon.

În cazul unei pensii de 4.000 de lei, de exemplu, baza lunară ar fi de 1.000 de lei, ceea ce ar conduce, prin aplicarea cotei de 10%, la o CASS de 100 de lei.

Decizia de impunere din oficiu va reprezenta titlu de creanță și înștiințare de plată. Contribuabilul va putea depune contestație în termen de 45 de zile de la comunicarea documentului.

Proiectul prevede și o altă posibilitate pentru contribuabili. Dacă persoana depune Declarația unică în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei, aceasta poate fi desființată, iar ANAF va emite o decizie de anulare.

Anularea va putea interveni și dacă persoana prezintă ulterior documente care demonstrează că nu avea obligația achitării CAS sau CASS în România.

Pentru obligațiile ajunse deja la scadență, data-limită pentru plată va depinde de momentul comunicării deciziei. Pentru sumele care nu sunt achitate la termen pot fi calculate dobânzi și penalități.