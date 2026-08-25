Atenție la venituri. ANAF primește automat informațiile. Ce date despre români sunt transmise direct la Fisc

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) primește anual informații despre activitatea comercianților și prestatorilor care folosesc marketplace-uri și alte platforme digitale pentru a obține venituri. Datele ajung la Fisc prin intermediul operatorilor platformelor, în baza raportării DAC7, fără ca utilizatorii vizați să fie cei care depun formularul. Raportarea se face până la 31 ianuarie pentru activitatea desfășurată în anul precedent și poate viza atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Raportarea DAC7 reprezintă unul dintre instrumentele prin care autoritățile fiscale pot obține informații despre activitățile economice desfășurate prin intermediul platformelor digitale.

În România, raportarea se realizează prin formularul F7000 și este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 1.996/2023, emis în contextul implementării OG nr. 16/2023, prin care a fost transpusă Directiva europeană DAC7.

Important este că formularul nu este completat, în mod obișnuit, de persoanele care vând bunuri sau prestează servicii prin intermediul platformelor. Obligația de raportare revine operatorilor de platforme online care intră sub incidența regulilor DAC7.

Astfel, informațiile referitoare la activitatea utilizatorilor pot ajunge la ANAF prin intermediul platformei pe care aceștia își desfășoară activitatea.

Raportarea DAC7 are caracter anual. Formularul trebuie transmis până la data de 31 ianuarie și cuprinde informațiile referitoare la activitatea din anul calendaristic anterior.

De exemplu, raportarea realizată în ianuarie 2026 a vizat activitatea din anul 2025. În mod corespunzător, raportarea care va avea termen în ianuarie 2027 va cuprinde informațiile aferente activității desfășurate pe parcursul anului 2026.

Prima raportare de acest tip a fost realizată în ianuarie 2024 și a vizat activitatea din 2023.

Raportarea nu se limitează exclusiv la comercianții clasici. Formularul F7000 poate cuprinde informații despre persoane fizice sau juridice care utilizează platformele digitale pentru mai multe categorii de activități.

Printre acestea se numără vânzarea de bunuri, prestarea de servicii personale și închirierea bunurilor imobile. În această ultimă categorie pot intra proprietăți rezidențiale sau comerciale, alte tipuri de imobile și spațiile de parcare.

Sunt vizate, de asemenea, activitățile de închiriere a mijloacelor de transport.

În cazul serviciilor personale, regulile se referă la servicii care presupun o activitate desfășurată în funcție de un anumit interval de timp sau de îndeplinirea unor sarcini și care sunt solicitate de utilizator prin intermediul unei platforme.

F7000 este o declarație cu caracter informativ. Prin intermediul acesteia sunt raportate date privind utilizatorii platformelor și activitatea economică pe care aceștia au desfășurat-o în perioada de raportare.

Informațiile includ date de identificare ale utilizatorilor raportați, indiferent dacă aceștia activează ca persoane fizice sau juridice, precum și informații privind activitatea anuală derulată prin platforma respectivă.

Raportarea este realizată electronic de operatorul platformei și transmisă online către autoritatea fiscală.

Prin urmare, persoana care desfășoară activitatea nu trebuie să transmită ea însăși F7000 pentru ca ANAF să poată primi informațiile respective.

Scopul mecanismului DAC7 este de a pune la dispoziția administrațiilor fiscale informații despre activitatea economică desfășurată prin intermediul platformelor digitale.

Datele pot fi folosite de autorități pentru a verifica dacă persoanele care obțin venituri prin astfel de platforme și-au îndeplinit obligațiile fiscale.

Mecanismul facilitează astfel identificarea situațiilor în care există diferențe între activitatea raportată de platforme și veniturile declarate autorităților fiscale.

Este importantă diferența dintre raportarea unor informații și stabilirea unei obligații fiscale. Faptul că datele unei persoane sunt transmise către ANAF prin DAC7 nu înseamnă, prin el însuși, că persoana respectivă are automat taxe suplimentare de achitat.

F7000 este o declarație informativă. Eventualele obligații fiscale depind de natura activității desfășurate, de veniturile obținute și de regulile fiscale aplicabile situației respective.

Pentru ANAF, însă, raportarea oferă o imagine mult mai clară asupra activităților economice desfășurate online și permite compararea informațiilor primite de la operatorii platformelor cu cele declarate de contribuabili.

Următoarea raportare relevantă pentru activitatea desfășurată în acest an va avea loc până la 31 ianuarie 2027.

Operatorii de platforme care intră sub incidența DAC7 vor transmite atunci informațiile aferente anului 2026.

În acest fel, activitatea desfășurată pe marketplace-uri și alte platforme digitale poate deveni vizibilă pentru autoritatea fiscală chiar dacă utilizatorul nu transmite personal către ANAF formularul F7000.