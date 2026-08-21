ANAF a găsit agenda cu salariile „la negru”. Plățile ascunse au ajuns la 4,3 milioane de lei

Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat la un complex turistic din județul Vâlcea plăți salariale suplimentare care nu ar fi fost declarate autorităților. Aproximativ 70 de angajați ar fi primit astfel de venituri în perioada 2022-2025. Suma totală a plăților a fost estimată la 4,3 milioane de lei, iar societatea a achitat obligații fiscale suplimentare de 1,88 milioane de lei după încheierea controlului.

ANAF a descoperit neregulile în timpul controalelor desfășurate la nivel național în sectorul HORECA, vizat pentru verificarea modului în care companiile își declară veniturile și obligațiile fiscale. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că societatea care administra complexul turistic ar fi ținut o evidență dublă a unor plăți de natură salarială.

Printre documentele examinate de echipa de control s-a aflat și o agendă în care erau notate sumele acordate informal angajaților. Conform informațiilor comunicate de instituție, plățile respective erau efectuate sistematic, în afara veniturilor salariale declarate oficial.

Inspectorii antifraudă au analizat declarațiile fiscale depuse de societate, documentele contabile și informațiile obținute în timpul investigației. Verificările au indicat că, între 2022 și 2025, reprezentanții companiei ar fi utilizat 4,3 milioane de lei proveniți din activitatea firmei pentru acordarea unor venituri suplimentare către aproximativ 70 de angajați.

Potrivit ANAF, banii retrași pentru efectuarea acestor plăți erau înscriși în contabilitatea societății prin documente care prezentau situații de fapt nereale. Mecanismul ar fi permis mascarea destinației reale a sumelor și menținerea plăților în afara evidenței salariale oficiale.

Prin această modalitate, societatea ar fi urmărit să evite declararea și achitarea impozitelor și contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile de natură salarială. În urma constatărilor, inspectorii au reîncadrat fiscal sumele acordate angajaților și au calculat obligații suplimentare către stat în valoare totală de 1,88 milioane de lei.

Compania verificată a plătit integral suma stabilită de inspectorii antifraudă la bugetul general consolidat al statului. Plata a fost efectuată la finalizarea controlului, după calcularea obligațiilor fiscale suplimentare aferente veniturilor salariale nedeclarate.

ANAF susține că, prin achitarea integrală a sumei, societatea a recunoscut faptele constatate în timpul verificărilor. Instituția nu a făcut publice denumirea complexului turistic și localitatea în care acesta funcționează.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua verificările destinate combaterii evaziunii și menținerii unui mediu fiscal echitabil. Acțiunile vizează inclusiv companiile care declară incomplet veniturile acordate personalului sau nu achită toate obligațiile aferente salariilor.

Reprezentanții ANAF avertizează că declararea incorectă ori plata incompletă a contribuțiilor sociale obligatorii produce efecte atât asupra veniturilor bugetului de stat, cât și asupra drepturilor angajaților. Contribuțiile nedeclarate pot influența drepturile sociale calculate în funcție de veniturile salariale raportate oficial.