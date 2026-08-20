ANAF vinde un apartament de 54,8 mp cu 18.850 de lei. Există însă un detaliu important pentru cumpărători

ANAF organizează o licitație pentru vânzarea unui apartament cu o suprafață utilă de 54,80 de metri pătrați, situat în Oradea. Prețul de pornire stabilit pentru această licitație este de 18.850 de lei, după ce valoarea de pornire a fost redusă cu 50% în urma licitațiilor anterioare.

Proprietatea este situată pe strada Nufărului nr. 27D, bloc PB147, apartamentul 19, și figurează în documentele oficiale cu numărul de Carte Funciară 152888-C1-U15. Apartamentul este însoțit și de o cotă de 16/312 din teren, înscrisă în Cartea Funciară 152888 Oradea, potrivit anunțului publicat de ANAF.

Valoarea de evaluare a imobilului este de 37.700 de lei. Prețul de pornire stabilit pentru licitația actuală reprezintă 50% din această valoare, după reducerea aplicată ca urmare a licitațiilor precedente.

Licitația are o condiție particulară în ceea ce privește valoarea ofertelor. Participanții pot depune oferte sub prețul de pornire de 18.850 de lei, însă acestea nu pot coborî sub pragul de 9.425 de lei. Suma reprezintă 25% din valoarea de evaluare a apartamentului.

Proprietatea va fi adjudecată ofertantului care oferă cel mai mare preț, inclusiv în situația în care acesta este mai mic decât prețul de pornire. Pentru ca adjudecarea să poată avea loc sub nivelul de 18.850 de lei, trebuie să existe oferte valabile depuse de cel puțin doi participanți.

În cazul în care la licitație există un singur participant cu o ofertă valabilă, acesta poate adjudeca imobilul numai dacă suma oferită este mai mare decât prețul de pornire stabilit pentru licitație.

„La această licitație puteți plasa ofertă sub prețul de pornire al acesteia dar nu mai mică de 9.425 lei ( 25% din prețul de evaluare). Bunul imobil va fi adjudecat la prețul cel mai mare oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației numai dacă s-au plasat oferte valabile de către cel puțin doi participanți. În caz contrar adjudecarea bunului imobil se face numai dacă oferta plasată este superioară prețului de pornire al licitației!”, se arată în comunicatul ANAF Oradea.

Pentru participarea la licitație este stabilită o taxă de 1.885 de lei. Imobilul este scutit de TVA, conform informațiilor din anunțul de vânzare. Potrivit anunțului publicat pe platforma eLicitații a ANAF, perioada de publicitate pentru această procedură începe la 19 august 2026, ora 07:00, și se încheie la 18 septembrie 2026, ora 07:00.

Documentele referitoare la proprietate menționează existența unor coproprietari. La secțiunea privind sarcinile imobilului este indicată o ipotecă de rangul I în favoarea AJFP Bihor.

Astfel, prețul oficial de pornire pentru apartamentul din Oradea este de 18.850 de lei, după reducerea cu 50% a valorii de evaluare de 37.700 de lei. În condițiile prevăzute în anunț, participanții pot depune și oferte începând de la 9.425 de lei, însă o adjudecare sub prețul de pornire este posibilă doar dacă sunt îndeplinite condițiile privind numărul participanților și valoarea ofertelor.