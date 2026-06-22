ANAF trece la valorificarea activelor CFR Marfă. Mii de vagoane, locomotive și imobile ajung la licitație

ANAF a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de valorificare a activelor aflate sub sechestru în ultimii ani, după ce CFR Marfă a solicitat deschiderea procedurii de faliment. Mii de vagoane, sute de locomotive, imobile și alte bunuri vor fi scoase la licitație prin platforma online a Fiscului. Autoritățile încearcă să recupereze o parte cât mai mare din datoria estimată la 1,33 miliarde de lei acumulată de compania feroviară de stat. Procesul se desfășoară la nivel național și implică structurile fiscale din întreaga țară.

ANAF a început o amplă campanie de identificare și pregătire pentru valorificare a activelor CFR Marfă aflate sub sechestru, în contextul în care compania de stat se îndreaptă către faliment. Potrivit informațiilor furnizate pentru Profit.ro de secretarul general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, toate structurile fiscale teritoriale au primit sarcina de a inventaria și pregăti bunurile care urmează să fie scoase la licitație.

Obiectivul principal al acestei acțiuni este recuperarea unei părți cât mai consistente din obligațiile financiare restante ale companiei, evaluate la aproximativ 1,33 miliarde de lei.

Demersul vine după ce CFR Marfă a depus în instanță documentele necesare pentru declanșarea procedurii de faliment, ceea ce crește presiunea asupra autorităților de a valorifica rapid activele disponibile înainte ca procesul să intre într-o etapă mai avansată.

În acest context, Fiscul consideră că procedura de vânzare prin intermediul platformei sale online oferă cele mai bune șanse pentru recuperarea unor sume cât mai mari în beneficiul statului.

Operațiunea presupune localizarea, verificarea, evaluarea și fotografierea fiecărui activ înainte ca acesta să fie publicat pe platforma electronică de licitații.

„Este o campanie în toată țara, tuturor unităților fiscale li s-a solicitat să identifice bunurile pe care să le urce în platformă. Bunurile, de exemplu vagoanele, trebuie găsite pe unde se află, identificate conform datelor pe care le avem, fotografiate și urcate în platformă cu preț de evaluare”, a declarat Panțuroiu pentru sursa citată.

Potrivit datelor obținute de sursa citată, valoarea totală a bunurilor aflate sub sechestru se apropie de 3 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestei sume este reprezentată de materialul rulant și de patrimoniul imobiliar al companiei.

Lista activelor include 13.068 de vagoane de marfă evaluate la aproximativ 1,41 miliarde de lei, 614 locomotive estimate la 675,2 milioane de lei, 850 de imobile din întreaga țară în valoare de 281,6 milioane de lei și alte 23 de proprietăți din București evaluate la aproape 20 de milioane de lei.

De asemenea, sub sechestru se află aproximativ 5.800 de bunuri mobile, inclusiv autoturisme și utilaje, estimate la 52 de milioane de lei, participații și acțiuni evaluate la 183,47 milioane de lei, precum și 3.060 de imobile neîntabulate cu o valoare estimată la 367,4 milioane de lei.

Conducerea instituției fiscale analizează modificarea unor etape administrative pentru a reduce durata procesului de valorificare și pentru a limita pierderile generate de degradarea activelor.

În prezent, legislația prevede ca bunurile să rămână în etapa de publicitate timp de 30 de zile înainte de deschiderea efectivă a licitației, care se desfășoară ulterior pe o perioadă de zece zile.

ANAF ia în calcul reducerea perioadei de publicitate, în special în cazul rundelor succesive de licitații, atunci când prețurile sunt diminuate și există premise pentru atragerea unui interes mai mare din partea cumpărătorilor.

Această abordare este justificată și de starea tehnică a unei părți importante dintre active. Multe dintre bunurile aflate sub sechestru au fost utilizate intens sau au rămas nefolosite perioade îndelungate, ceea ce le-a afectat valoarea și perspectivele de valorificare.

Autoritățile fiscale consideră că timpul rămas până la intrarea efectivă în faliment este esențial pentru maximizarea sumelor recuperate.

„Depunem eforturi să vindem și să recuperăm cât mai mult înainte ca societatea să intre eventual chiar în faliment spre finalul anului. Vânzarea acum, transparent, prin platforma online a ANAF considerăm că este cea mai bună variantă ca statul să recupereze cât mai mult din sumele datorate de societate”, a spus Panțuroiu.

Procesul face parte dintr-un plan de restructurare început în martie 2020, când CFR Marfă a intrat în concordat preventiv, procedură derulată sub supravegherea și cu acordul Comisiei Europene.

Strategia prevede separarea activelor și activităților considerate viabile de cele neperformante. Activele operaționale care pot susține continuarea activității vor fi transferate către noua companie Carpatica Feroviar, în timp ce actuala entitate va rămâne cu datoriile istorice și cu activele considerate neesențiale, urmând să parcurgă procedura de faliment.

Prin amploarea patrimoniului pus sub sechestru și prin valoarea bunurilor care urmează să fie scoase la licitație, cazul CFR Marfă reprezintă una dintre cele mai mari operațiuni de recuperare a creanțelor derulate de ANAF în ultimii ani.