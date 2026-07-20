Viitor incert pentru peste 1.700 de salariaţi CFR Marfă. Compania a rămas fără licenţă, iar sindicaliştii cer intervenţia autorităţilor

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane reclamă situaţia „extrem de gravă” în care se află peste 1.700 de salariaţi ai CFR Marfă, după intrarea companiei în procedură de faliment şi pierderea licenţei de transport feroviar. Sindicaliştii susţin că angajaţii nu au, în acest moment, o perspectivă clară privind viitorul profesional şi solicită autorităţilor adoptarea unor măsuri de protecţie socială.

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane afirmă că au atras atenţia de mai multe ori asupra situaţiei angajaţilor şi că au cerut instituţiilor responsabile să intervină pentru protejarea acestora.

„De luni de zile atragem public atenţia asupra situaţiei dramatice în care se află salariaţii CFR Marfă. Am solicitat în repetate rânduri autorităţilor să ia măsurile necesare pentru protejarea acestora. Din păcate, toate aceste apeluri au rămas fără rezultat. În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul CFR Marfă s-a discutat şi s-a solicitat iniţierea demersurilor pentru aprobarea unui program de concediere colectivă, însă, până în prezent, nu a fost făcut niciun pas concret”, au transmis sindicaliştii într-un mesaj publicat luni seară pe Facebook.

Federaţia anunţă că a transmis un nou demers către Guvernul României şi Ministerul Transporturilor, prin care solicită aprobarea programului de concediere colectivă şi aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege pentru angajaţii SNTFM „CFR Marfă” – S.A.

„Astăzi, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a înaintat un nou demers către Guvernul României și Ministerul Transporturilor, prin care solicităm aprobarea programului de concediere colectivă și aplicarea măsurilor de protecție socială prevăzute de lege pentru salariații SNTFM „CFR Marfă” – S.A.”

Sindicaliştii susţin că situaţia necesită o intervenţie rapidă şi afirmă că angajaţii şi familiile acestora aşteaptă soluţii concrete.

„Nu mai este timp pentru amânări. În spatele acestor demersuri sunt oameni şi familiile lor, care aşteaptă soluţii, nu promisiuni. Federaţia va continua să facă toate demersurile necesare până când drepturile acestor salariaţi vor fi respectate”, se mai arată în mesajul transmis de organizaţia sindicală.

În documentul transmis autorităţilor, sindicaliştii descriu situaţia a peste 1.700 de salariaţi ca fiind una „extrem de gravă”. CFR Marfă se află în procedură de faliment, iar compania şi-a pierdut licenţa de transport feroviar începând cu data de 9 mai 2026.

Potrivit Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane, societatea nu mai desfăşoară activitate de transport feroviar de marfă, iar o mare parte dintre contractele individuale de muncă au fost suspendate. Angajaţii care au rămas activi desfăşoară doar activităţi considerate necesare pentru funcţionarea companiei.

„Societatea nu mai realizează activitate de transport feroviar de marfă, iar majoritatea contractelor individuale de muncă au fost suspendate, în timp ce personalul rămas în activitate lucrează cu program redus, asigurând doar activităţile indispensabile (…) Aproximativ 1.700 de oameni se află într-o stare profundă de incertitudine”, au mai transmis sindicaliştii.

Federaţia precizează că salariaţii CFR Marfă nu au în prezent perspectiva reluării activităţii şi nici un program de protecţie socială stabilit pentru această situaţie.