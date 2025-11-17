Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va închide companiile de stat nerentabile, menționând explicit CFR Marfă ca exemplu de societate aflată în pierdere. În opinia sa, companiile cu datorii mult mai mari decât activele trebuie lichidate, iar Guvernul lucrează la finalizarea listei celor vizate.

Cu toate acestea, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că promisiunea premierului nu reflectă realitatea. Conform acestuia, CFR Marfă nu va fi închisă, ci doar redenumită, proces care nu implică o restructurare reală. Practic, activele, angajații și activitatea vor fi transferate către o nouă entitate de stat, ceea ce nu reprezintă decât continuarea aceluiași model de funcționare, doar sub alt nume.

”CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Ne-am bucurat că în sfârșit scapă România de vestigii comuniste. O gaură neagră în minus. Din păcate nu e așa. De fapt guvernul mută activele, salariații și activitatea CFR Marfă de pe o companie pe alta. Mai precis de pe o companie de stat pe o altă companie de stat. Nu se face nicio reformă. Doar se redenumește o companie de stat și i se mai șterg datoriile (tot banii dumneavoastră). Adică fix ce s-a făcut și până acum. Ce va face noua companie de stat? Fix ce a făcut și fosta companie de stat”, spune acesta într-un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Năsui critică această abordare, comparând-o cu situația companiei Radet din București, care, în trecut, a fost transformată în Termoenergetica, fără ca performanța să se schimbe. El arată că acest tip de mutare nu rezolvă pierderile și nu reduce povara asupra contribuabililor, ci doar creează impresia de reformă.

”CFR Marfă 1 a făcut atâtea pierderi încât este îngropată de datorii. Așa că marea idee a politicienilor nu e să oprim morișca de pierdut banii contribuabilului, ci să facă un CFR Marfă 2. Adică o nouă companie de stat care să facă fix același lucru ca prima. Evident, cu marketingul că „nu mai merge așa” și că „s-a terminat cu șmecheria”. De fapt șmecheria e veche, doar oamenii sunt noi. A fost aplicată chiar de multe ori schema asta. Sistematic rezultatul a fost același. De exemplu atunci când în București compania de stat Radet a fost închisă și toată activitatea a fost transferată pe compania de stat Termoenergetica. Au funcționat lucrurile diferit? Absolut deloc. Au funcționat la fel. De ce s-ar fi schimbat ceva?”, a continuat fostul ministru.

Potrivit fostului ministru, CFR Marfă urmează să devină „Carpatica Feroviar”, companie care va continua să fie finanțată din bani publici, în timp ce vechile datorii rămân în mare parte tot către stat sau alte societăți de stat. În opinia lui Năsui, această schimbare este mai degrabă o manevră de marketing politică decât o reformă reală, menită să inducă percepția că Guvernul ia măsuri ferme.