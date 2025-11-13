Fostul ministru al Economiei critică modelul românesc și spune că reformele libertariene ale lui Javier Milei au scos milioane de copii din sărăcie

Claudiu Năsui revine cu un mesaj amplu în care susține că Argentina oferă un exemplu economic pe care România îl ignoră, deși datele prezentate de UNICEF arată o reducere „fără precedent” a sărăciei infantile. El amintește că „mulți analiști de la noi râdeau de Milei, îl considerau bizar și excentric”, dar cifrele ar arăta că politicile libertariene aplicate de președintele argentinian funcționează.

Potrivit lui Năsui, noile date ale UNICEF indică o scădere radicală a sărăciei în rândul copiilor. El afirmă că sărăcia infantilă s-ar fi redus cu 21% într-un singur an, iar sărăcia extremă ar fi scăzut cu 17%, ceea ce ar fi permis ca aproximativ 2,4 milioane de minori să iasă din sărăcie, coborând totalul de la aproape opt milioane la aproximativ 5,5 milioane.

Tot el susține că procentul gospodăriilor care nu reușesc să își acopere cheltuielile de bază s-a diminuat brusc, de la 48% la 31%, iar numărul familiilor care ajung să își restrângă mesele pentru a face față costurilor s-ar fi redus de la 52% la 30%.

„E încă sărăcie în Argentina, dar mult mai bine decât înainte”, punctează fostul ministru.

Cum explică Năsui rezultatele: tăieri de 30% la buget și oprirea redistribuțiilor către privilegiați

În mesajul său, Năsui insistă că succesul economic vine din măsurile dure adoptate de Javier Milei: tăierea rapidă a cheltuielilor publice, reducerea drastică a subvențiilor și renunțarea la scheme economice care ar fi favorizat „bogații și clientela politică”.

El spune că Milei „a tăiat cheltuielile statului cu 30% într-un singur an, fără să crească taxele”, a pus capăt transferurilor financiare către corporațiile mari și marii latifundiari și a oprit ceea ce numește „cea mai mare redistribuție de la mulți la puțini: inflația”.

În același timp, ar fi eliminat „tone de reglementări care blocau piețe întregi”, lucru pe care Năsui îl consideră esențial pentru revenirea economică.

El adaugă că, în mod inevitabil, Milei „și-a pus în cap toată nomenclatura din Argentina”, însă efectele asupra populației ar fi evidente: îmbunătățirea rapidă a nivelului de trai și stabilizarea economiei, măcar „atât timp cât rămâne la putere”.

În contrapunct cu Argentina, Năsui acuză specialiștii români că promovează permanent soluții etatiste, bazate pe creșteri de taxe și pe deficite continue. El afirmă că aceștia „nu pot înțelege” cum poate un stat să reducă masiv cheltuielile, să oprească subvențiile pentru grupurile privilegiate, să limiteze intervenția guvernamentală și, în același timp, să reducă sărăcia.

„Ei au văzut numai economiști etatiști, aplică etatism și apoi se miră de rezultatele etatismului și recomandă mai mult etatism”, susține Năsui, ironizând ideea că România ar fi un „paradis fiscal” care acum ar fi obligat să își majoreze taxele.

El reamintește că România nu a înregistrat niciodată excedent bugetar în 35 de ani, în timp ce Argentina ar fi obținut unul rapid, în primul an de mandat al lui Milei, fără să pună presiune fiscală suplimentară pe economie.

„De paradis fiscal ce suntem, companiile închid și fug din România, iar cinci milioane de români au ales să plece să muncească în alte țări”, scrie fostul ministru.

În final, Năsui spune că exemplul Argentinei ar trebui să fie o lecție pentru România. Potrivit lui, reducerea sărăciei nu se poate face prin menținerea aceluiași model economic bazat pe intervenție, taxe mari și redistribuție, ci prin adoptarea unui model care pune accentul pe libertate economică și pe limitarea statului.