Reformele lui Javier Milei, exemplu invocat de Claudiu Năsui în dezbaterea privind mersul economiei în România
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a publicat un mesaj amplu pe contul său de Facebook în care îl dă drept exemplu pe Javier Milei, actualul președinte al Argentinei, și compară reformele acestuia cu politicile adoptate în România.
În debutul postării, Năsui face referire la o fotografie făcută joi la Washington, la Consiliul pentru Pace, în care apare alături de Nicușor Dan și Javier Milei, subliniind că a vorbit despre liderul argentinian încă din 2022, înainte ca acesta să câștige alegerile prezidențiale.
Cladiul Năsui spune că Milei a trecut rapid de la promisiuni la fapte imediat după preluarea mandatului.
Conform descrierii făcute de Năsui, președintele Argentinei nu a înființat comisii sau grupuri de lucru, ci a inițiat direct un amplu proces de reformă a statului.
Acesta ar fi desființat agenții considerate ineficiente, ar fi eliminat fonduri guvernamentale destinate investițiilor locale și ar fi stopat schemele de ajutor de stat și subvențiile acordate marilor companii. De asemenea, ar fi redus masiv reglementările, ar fi privatizat companii de stat și ar fi diminuat intervenția statului în economie.
Administrația Milei a eliminat deficitul bugetar fără a majora taxele, într-un singur an
Un punct central al mesajului îl reprezintă echilibrarea bugetului Argentinei. Năsui susține că, într-un singur an, administrația Milei a eliminat deficitul bugetar fără a majora taxele, ci exclusiv prin reducerea cheltuielilor publice.
Potrivit acestuia, cheltuielile ar fi fost reduse cu aproximativ 6% din PIB, ceea ce ar fi dus la transformarea unui deficit de 5,4% într-un excedent de 0,4%, primul înregistrat de Argentina în ultimii 123 de ani.
Claudiu Năsui mai afirmă că măsurile adoptate ar fi avut efecte sociale și economice semnificative: scăderea ratei sărăciei de la 42% la 32%, reducerea inflației de la 211% la 32%, diminuarea datoriei publice și reducerea inegalităților.
În opinia sa, aceste rezultate contrazic avertismentele critice formulate anterior de adversarii politici ai lui Milei.
În final, Claudiu Năsui compară situația din Argentina cu cea din România, susținând că actualul guvern condus de Ilie Bolojan ar fi adoptat măsuri opuse celor promovate de liderul argentinian.
Deputatul consideră că exemplul Argentinei demonstrează eficiența politicilor liberal-libertariene, trebuie doar voință să fie aplicate.
Postarea integrală a fostului ministru al Economiei: „Din păcate pentru noi, guvernul Bolojan a făcut fix invers decât ce face Milei”
„Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?
Lângă Nicușor Dan se află Javier Milei, președintele Argentinei. Am vorbit de el în 2022 înainte să câștige alegerile. Am așteptat să văd dacă va și aplica lucrurile de care a vorbit și nu am fost dezamăgit.
De îndată ce a ajuns președinte, Javier Milei nu a pierdut timpul. Nu a început să facă grupuri de lucru, comisii, comitete, dezbateri. S-a apucat direct de reforme. Știa ce trebuie să facă și a făcut-o.
A desființat agenții întregi cu nume pompoase dar care nu făceau nimic. A desființat fondurile care mergeau de la guvern către regiuni pentru investiții locale (echivalentul PNDL-urilor și Anghel Saligny-urilor de la noi). A oprit toate schemele de ajutor de stat și subvenții către marile corporații. A tăiat zeci de mii de pagini de reglementări inutile. A privatizat companii de stat. Și a oprit intervenția statului în economie.
Și, foarte important, a eliminat deficitul bugetar al Argentinei într-un singur an fără creșteri de taxe. Doar cu scăderi de cheltuieli. Deși și acolo ziceau economiștii socialiști că trebuie să crească taxele, nu le-a crescut. A tăiat cheltuieli de ~6% din PIB. Colosal. Într-un singur an. Așa a ajuns de la deficit 5.4% la excedent 0.4%, primul excedent al Argentinei în 123 de ani.
Rețineți, în 123 de ani!
Rezultat?
Socialiștii ziceau că va fi un dezastru. Ce să vedeți că n-a fost. În doar doi ani politicile acestea liberal-libertariene au scos peste 7 milioane de argentinieni din sărăcie. Rata de sărăcie a scăzut de la 42% la 32%. Inflația a căzut de la 211% la 32%. Datoria publică s-a redus. Chiar și inegalitățile au scăzut.
Presa internațională a numit ce s-a întâmplat în Argentina un miracol. Dar nu este un miracol. Este consecința firească a aplicării ideilor corecte în societate.
Din păcate pentru noi, guvernul Bolojan a făcut fix invers decât ce face Milei.
M-am bucurat când a câștigat Javier Milei. Nu doar pentru Argentina, ci și pentru restul lumii. Pentru că a arătat încă o dată calea de urmat: un stat mai mic, cetățeni mai puternici, taxe mai mici, mai multă libertate economică, mai puțină planificare centrală, mai mult respect al proprietății private.
A arătat încă o dată că liberalismul funcționează, trebuie doar să îl aplicăm”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de socializare.
