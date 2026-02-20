Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a publicat un mesaj amplu pe contul său de Facebook în care îl dă drept exemplu pe Javier Milei, actualul președinte al Argentinei, și compară reformele acestuia cu politicile adoptate în România.

În debutul postării, Năsui face referire la o fotografie făcută joi la Washington, la Consiliul pentru Pace, în care apare alături de Nicușor Dan și Javier Milei, subliniind că a vorbit despre liderul argentinian încă din 2022, înainte ca acesta să câștige alegerile prezidențiale.

Cladiul Năsui spune că Milei a trecut rapid de la promisiuni la fapte imediat după preluarea mandatului.

Conform descrierii făcute de Năsui, președintele Argentinei nu a înființat comisii sau grupuri de lucru, ci a inițiat direct un amplu proces de reformă a statului.

Acesta ar fi desființat agenții considerate ineficiente, ar fi eliminat fonduri guvernamentale destinate investițiilor locale și ar fi stopat schemele de ajutor de stat și subvențiile acordate marilor companii. De asemenea, ar fi redus masiv reglementările, ar fi privatizat companii de stat și ar fi diminuat intervenția statului în economie.

Un punct central al mesajului îl reprezintă echilibrarea bugetului Argentinei. Năsui susține că, într-un singur an, administrația Milei a eliminat deficitul bugetar fără a majora taxele, ci exclusiv prin reducerea cheltuielilor publice.

Potrivit acestuia, cheltuielile ar fi fost reduse cu aproximativ 6% din PIB, ceea ce ar fi dus la transformarea unui deficit de 5,4% într-un excedent de 0,4%, primul înregistrat de Argentina în ultimii 123 de ani.

Claudiu Năsui mai afirmă că măsurile adoptate ar fi avut efecte sociale și economice semnificative: scăderea ratei sărăciei de la 42% la 32%, reducerea inflației de la 211% la 32%, diminuarea datoriei publice și reducerea inegalităților.

În opinia sa, aceste rezultate contrazic avertismentele critice formulate anterior de adversarii politici ai lui Milei.

În final, Claudiu Năsui compară situația din Argentina cu cea din România, susținând că actualul guvern condus de Ilie Bolojan ar fi adoptat măsuri opuse celor promovate de liderul argentinian.

Deputatul consideră că exemplul Argentinei demonstrează eficiența politicilor liberal-libertariene, trebuie doar voință să fie aplicate.