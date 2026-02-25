Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică dur decizia Guvernului de a aloca 5 miliarde de euro pentru noi scheme de ajutor de stat, la doar câteva luni după ce Executivul a majorat taxe invocând lipsa banilor la buget. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta susține că politica fiscală actuală afectează direct populația, în timp ce favorizează cercuri apropiate puterii.

Potrivit fostului ministru, Guvernul care în urmă cu șase luni a crescut taxele pe motiv că nu există suficiente resurse financiare a identificat acum 5 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de lei, pentru noi scheme de afaceri finanțate din bani publici.

El a amintit că majorarea TVA la cărți ar fi fost justificată prin necesitatea de a obține circa 20 de milioane de euro la buget, comparând această sumă cu alocarea actuală.

Claudiu Năsui a susținut că astfel de decizii nu ar trebui să surprindă, deoarece, în opinia sa, în ultimul deceniu s-a repetat același tipar: creșterea cheltuielilor, invocarea deficitului bugetar, majorarea taxelor și apoi lansarea unor noi programe de cheltuieli.

El a afirmat că, după majorarea unor taxe considerate regresive, precum TVA și accizele, Executivul a revenit rapid la creșterea cheltuielilor.

Fostul ministru consideră că populația suportă consecințele acestor măsuri prin scăderea puterii de cumpărare și restrângerea consumului, în timp ce statul lansează noi scheme de ajutor. În opinia sa, principiul după care funcționează actuala guvernare este acela că cei apropiați de zona politică beneficiază de resurse, în timp ce alții suportă tăieri.

Claudiu Năsui a invocat reducerile operate sau anunțate în domenii precum educația, sprijinul pentru mame și persoanele cu dizabilități, menținerea subvențiilor pentru partide și creșterea fondurilor pentru anumite companii. În final, Claudiu Năsui a susținut că o veritabilă relansare economică ar presupune reducerea taxării muncii, nu extinderea schemelor de ajutor de stat.

Postarea fostului ministru: „Dacă vă șochează, să știți că n-ar trebui”