Claudiu Năsui acuză alocarea a 5 miliarde de euro pentru scheme de stat după majorări de taxe
Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică dur decizia Guvernului de a aloca 5 miliarde de euro pentru noi scheme de ajutor de stat, la doar câteva luni după ce Executivul a majorat taxe invocând lipsa banilor la buget. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta susține că politica fiscală actuală afectează direct populația, în timp ce favorizează cercuri apropiate puterii.
Potrivit fostului ministru, Guvernul care în urmă cu șase luni a crescut taxele pe motiv că nu există suficiente resurse financiare a identificat acum 5 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de lei, pentru noi scheme de afaceri finanțate din bani publici.
El a amintit că majorarea TVA la cărți ar fi fost justificată prin necesitatea de a obține circa 20 de milioane de euro la buget, comparând această sumă cu alocarea actuală.
E un tipar care se tot repetă în România în ultimul deceniu
Claudiu Năsui a susținut că astfel de decizii nu ar trebui să surprindă, deoarece, în opinia sa, în ultimul deceniu s-a repetat același tipar: creșterea cheltuielilor, invocarea deficitului bugetar, majorarea taxelor și apoi lansarea unor noi programe de cheltuieli.
El a afirmat că, după majorarea unor taxe considerate regresive, precum TVA și accizele, Executivul a revenit rapid la creșterea cheltuielilor.
Fostul ministru consideră că populația suportă consecințele acestor măsuri prin scăderea puterii de cumpărare și restrângerea consumului, în timp ce statul lansează noi scheme de ajutor. În opinia sa, principiul după care funcționează actuala guvernare este acela că cei apropiați de zona politică beneficiază de resurse, în timp ce alții suportă tăieri.
Claudiu Năsui a invocat reducerile operate sau anunțate în domenii precum educația, sprijinul pentru mame și persoanele cu dizabilități, menținerea subvențiilor pentru partide și creșterea fondurilor pentru anumite companii. În final, Claudiu Năsui a susținut că o veritabilă relansare economică ar presupune reducerea taxării muncii, nu extinderea schemelor de ajutor de stat.
Postarea fostului ministru: „Dacă vă șochează, să știți că n-ar trebui”
„Guvernul care acum 6 luni creștea taxele pentru că „nu sunt bani” tocmai a găsit 5 miliarde de euro pentru noi scheme de afaceri pe banii statului.
Iată cum pentru unii se găsesc mereu bani. 5 miliarde de euro este totuși o sumă imensă. 25 de miliarde de lei. De la un guvern care a crescut TVA-ul la cărți ca să facă rost de 20 de milioane de euro.
Iar dacă lucrul acesta vă șochează, să știți că n-ar trebui.
Pentru că fix asta s-a tot întâmplat în România în ultimii 10 ani. Politicienii cresc cheltuielile, după care se vaită de deficit, după care cresc taxele, după care vin cu noi creșteri de cheltuieli. Totul în aplauzele propagandiștilor.
Nicăieri în lume după ce un guvern a crescut masiv cele mai regresive taxe (TVA și accize), nu s-a apucat așa repede de noi cheltuieli.
Dumneavoastră rămâneți cu putere de cumpărare mai mică. Vă restrângeți cheltuielile în fața prețurilor tot mai mari. Iar guvernul începe noi scheme de ajutor de stat.
Principiul de bază rămâne același: cine împarte, parte își face.
Cu cât ești mai aproape de politicieni, cu atât primești mai mult. Cu cât ești mai departe, nu doar că nu primești, dar ți se și taie. Fix ca în comunism. Cu cât erai mai aproape de partid și de nomenclatura politică cu atât aveai o șansă mai mare să te salvezi. Așa e și acum.
De aceea principalele tăieri au fost de la educație (și vor mai fi). De aceea toată seria de tăieri de la mame și persoane cu dizabilități. De aceea subvenția pentru partide rămâne la fel. De aceea au crescut fondurile pentru firmele de partid. De aceea se găsesc 5 miliarde de euro pentru scheme de ajutor de stat pentru diverse companii.
De tăiat sinecuri nici nu mai vorbim. Băieții așteaptă să se apropie alegerile să mai promită încă o dată 300 de parlamentari.
Dacă chiar voiau relansare, ar fi redus taxarea muncii. Dar asta însemna că aveați dumneavoastră putere asupra banilor munciți de dumneavoastră și nu politicienii. De aceea pentru scheme sunt mereu bani. Dar pentru reducerea taxării muncii, niciodată”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.