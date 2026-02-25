Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, 24 februarie, un memorandum privind exceptarea Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. de la aplicarea unor prevederi din Legea nr. 296/2023 referitoare la măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, pentru anul 2026.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, societatea a încheiat exerciţiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă de peste un miliard de lei, în condiţiile în care cheltuielile cu certificatele de CO2 au depăşit două miliarde de lei, reprezentând 45% din totalul cheltuielilor.

Executivul a explicat că, în acelaşi timp, diferenţa de grant în valoare de 425,8 milioane de lei, prevăzută în decizia Comisia Europeană privind ajutorul de stat, nu a fost acordată în 2025 de către statul român.

Conform sursei citate, pierderea înregistrată de Complexul Energetic Oltenia se datorează exclusiv costurilor generate de certificatele de emisii de carbon, în timp ce rezultatul operaţional a fost pozitiv, cu un profit net operaţional estimat la aproximativ 697 de milioane de lei.

Guvernul a subliniat că, prin exceptarea companiei de la aplicarea articolelor XL şi XLI din legea menţionată, activitatea acesteia nu va fi perturbată.

De asemenea, a fost înlăturat riscul apariţiei unor litigii de muncă privind revendicarea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi în contractele individuale ale angajaţilor.

Totodată, Complexul Energetic Oltenia a transmis către Ministerul Energiei un set de măsuri de eficientizare, optimizare şi reorganizare ce urmează să fie aplicate în 2026, în vederea redresării companiei.

Aceste măsuri au fost discutate pe 19 februarie, la sediul Guvernului, în cadrul unei întâlniri la care a participat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit comunicatului, economiile totale estimate pentru anul 2026, ca urmare a aplicării măsurilor de eficientizare, reorganizare şi disponibilizare, se ridică la aproximativ 440 de milioane de lei.

Articolele XL şi XLI din Legea nr. 296/2023 stabilesc măsuri stricte de disciplină financiară pentru operatorii economici de stat.