Sindicatul Liber Alfa a făcut un apel către angajații Complexului Energetic Oltenia, subliniind importanța responsabilității și solidarității în contextul situației dificile prin care trece compania și a riscurilor pentru locurile de muncă. Membrii care îndeplinesc condițiile de pensionare sunt încurajați să își depună dosarele și să iasă la pensie în mod demn.

Totodată, sindicatul le solicită pensionarilor care mai ocupă posturi active să elibereze aceste locuri pentru colegii care depind de ele pentru traiul zilnic. Conducerea organizației subliniază că solidaritatea între angajați poate face diferența în protejarea locurilor de muncă și menținerea echilibrului în această perioadă dificilă.

Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Oltenia se confruntă cu perspectiva pierderii locurilor de muncă, aproape 2.000 de persoane fiind afectate în perioada următoare. Începând cu 1 aprilie, aproximativ 1.500 de angajați urmează să fie disponibilizați, iar pe 1 mai alte 300 de persoane ar putea rămâne fără slujbe.

Disperați și nemulțumiți de lipsa unei soluții la nivelul conducerii companiei și al guvernului, minerii din Târgu Jiu și-au îndreptat speranțele către președintele României, Nicușor Dan, căruia i-au solicitat o întâlnire pentru a găsi o cale de salvare a locurilor de muncă.

Sindicatul a făcut un apel către pensionarii care încă ocupă posturi în companie, precum și către angajații aflați aproape de pensionare, să elibereze aceste poziții pentru ca colegii mai tineri să poată continua munca și să își întrețină familiile. Impactul acestui apel rămâne însă incert, iar unii dintre cei afectați se gândesc deja să plece în străinătate în căutarea unor locuri de muncă.

Peste 1.000 de mineri au protestat marți în București, în fața sediului Guvernului, manifestația degenerând în momente tensionate și violente.

Mai mulți protestatari au fost evacuați de jandarmi după altercații, iar unii participanți au acuzat forțele de ordine că au intervenit fără provocare, negând informațiile conform cărora minerii ar fi încercat să doboare gardul de protecție.

Jandarmii au folosit spray lacrimogen pentru a calma manifestanții agitați. În timpul protestului din Piața Victoriei, printre mineri s-au infiltrat și agitatori cunoscuți pentru implicarea lor în manifestațiile organizate pentru Călin Georgescu.