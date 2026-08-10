Alocația după 18 ani. Copiii majori care mai primesc bani de la stat în 2026. Condiția obligatorie prevăzută de lege

Tinerii care împlinesc 18 ani nu pierd automat dreptul la alocația de stat. Legea prevede situații clare în care plata continuă și după majorat, însă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Mulți părinți și elevi cred că alocația încetează imediat după împlinirea vârstei de 18 ani, însă realitatea este diferită.

Alocația de stat este reglementată prin Legea nr. 61/1993 și continuă să fie acordată anumitor categorii de tineri majori care își continuă studiile în învățământul preuniversitar. În schimb, studenții nu beneficiază de acest drept doar pentru faptul că urmează o facultate.

Potrivit legislației în vigoare, tinerii care au împlinit 18 ani continuă să primească alocația dacă urmează cursurile liceului sau ale învățământului profesional, organizate potrivit legii, până la finalizarea acestora.

Același drept îl au și tinerii cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar, însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

În prezent, cuantumul alocației pentru această categorie este de 292 de lei pe lună, sumă menținută și în anul 2026.

Există mai multe situații în care dreptul la alocație se pierde.

Plata încetează din luna următoare celei în care tânărul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu:

finalizează studiile liceale sau profesionale;

abandonează școala;

nu mai este înscris într-o unitate de învățământ preuniversitar;

depășește limita de vârstă prevăzută de lege, în cazul persoanelor cu handicap.

De asemenea, persoanele care încasează alocația au obligația să comunice autorităților orice schimbare care poate influența acordarea dreptului, cum ar fi modificarea situației școlare sau stabilirea reședinței în alt stat împreună cu copilul. În caz contrar, sumele încasate necuvenit pot fi recuperate.

Una dintre cele mai răspândite confuzii este legată de studenți.

În România, simpla înscriere la facultate nu prelungește dreptul la alocația de stat. Plata continuă doar pentru tinerii care, după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt încă elevi la liceu sau la învățământul profesional.

Astfel, un absolvent de liceu care începe facultatea nu mai beneficiază de alocație doar în baza statutului de student.

În anul 2026, Guvernul a decis menținerea cuantumului alocațiilor la nivelul aflat în plată la sfârșitul anului precedent.

Astfel, valorile sunt: