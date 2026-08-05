Cine primește în continuare alocația după împlinirea vârstei de 18 ani? Lista documentelor necesare

Mii de tineri care au împlinit 18 ani pot primi în continuare alocația de stat, însă doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și depun documentele necesare. ANPIS ne explică cine beneficiază în continuare de acest sprijin financiar, în ce situații plata este sistată și ce acte sunt obligatorii pentru menținerea dreptului.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că, în luna iulie, a plătit alocația de stat aferentă drepturilor cuvenite pentru luna iunie către aproximativ 3,6 milioane de beneficiari. Potrivit instituției, dintre aceștia, 204.975 sunt tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat, în anul școlar 2025-2026, cursurile învățământului liceal sau profesional.

Conform legislației în vigoare, alocația de stat continuă să fie acordată tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează cursurile liceale sau profesionale până la finalizarea acestora. De același drept beneficiază și tinerii cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Alocația poate fi acordată și cetățenilor români care studiază în state membre ale Uniunii Europene, în baza documentelor justificative prevăzute de lege.

ANPIS precizează că inspectoratele școlare au obligația de a transmite agențiilor teritoriale, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația elevilor care au împlinit 18 ani și continuă studiile liceale sau profesionale. Pe baza acestor informații, instituția menține plata alocației pentru tinerii care îndeplinesc condițiile legale, odată cu începerea noului an școlar.

Totodată, ANPIS reamintește că tinerii care repetă anul școlar nu mai beneficiază de alocația de stat pentru copii. Singura excepție este reprezentată de cazurile în care repetarea anului este justificată din motive medicale, în baza documentelor doveditoare prevăzute de lege.

ANPIS precizează că, pentru menținerea sau reluarea plății alocației de stat după împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiarii trebuie să transmită documentele care atestă calitatea de elev.

Dosarul trebuie să conțină o adeverință eliberată de unitatea de învățământ, o copie a actului de identitate și, după caz, un extras de cont. Documentele se depun la secretariatul unității de învățământ, care le transmite inspectoratului școlar.

Ulterior, inspectoratul școlar înaintează documentele către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în vederea actualizării situației beneficiarului și a reluării plății alocației, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.