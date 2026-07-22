Cum poți deveni asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Codul fiscal stabilește suma pe care trebuie să o plătești pentru CASS în 2026

Persoanele care nu au un loc de muncă și nu obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pot deveni asigurate în sistemul public de sănătate prin depunerea Declarației unice și plata contribuției prevăzute de Codul fiscal. Procedura poate fi realizată în orice moment al anului, iar calitatea de asigurat este valabilă timp de 12 luni de la depunerea formularului.

Românii care nu beneficiază de asigurare de sănătate prin salariu, pensie sau în baza altor prevederi legale pot avea acces la serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin achitarea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit articolului 180 din Codul fiscal, pot opta pentru plata CASS persoanele care nu realizează venituri și nu fac parte din categoriile exceptate de la plata contribuției. Este vorba despre cei care nu au un loc de muncă, nu sunt pensionari și nu beneficiază de asigurare de sănătate în baza altor dispoziții legale.

Prin această procedură, persoanele dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public și pot beneficia de serviciile medicale decontate de CNAS.

Pentru a deveni asigurat, solicitantul trebuie să depună la ANAF Declarația unică (formularul D212), prin care își exprimă opțiunea de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Formularul poate fi depus în orice moment al anului prin Spațiul Privat Virtual (SPV), prin serviciul „Depunere declarații” disponibil pe portalul e-guvernare.ro pe baza unui certificat digital calificat sau în format tipărit, direct la registratura organului fiscal ori prin poștă, cu confirmare de primire.

Platforma SPV permite contribuabililor să transmită declarații fiscale, să consulte obligațiile de plată, să primească documente emise de administrația fiscală și să achite taxele datorate fără a fi nevoie să se deplaseze la ghișeu.

ANAF precizează că valoarea contribuției este stabilită de Codul fiscal și nu se modifică dacă salariul minim brut este majorat în cursul aceluiași an.

Contribuția este calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară aflate în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care persoana optează să plătească CASS.

Astfel, majorarea salariului minim brut începând cu 1 iulie 2026 nu conduce la recalcularea contribuției datorate pentru anul 2026.

În cazul persoanelor fără venituri care aleg să plătească CASS în anul 2026, baza de calcul este reprezentată de șase salarii minime brute în vigoare la 1 ianuarie 2026. Salariul minim brut la acea dată este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o bază de calcul de 24.300 de lei. Aplicând cota de 10%, contribuția datorată este de 2.430 de lei, sumă care acoperă perioada de asigurare de 12 luni.

După depunerea Declarației unice și îndeplinirea obligațiilor fiscale, persoana dobândește calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni, calculată de la data depunerii formularului, și nu până la sfârșitul anului calendaristic.

La expirarea celor 12 luni, persoanele care nu au devenit între timp asigurate prin salariu, pensie sau o altă situație prevăzută de lege pot opta din nou pentru plata contribuției.

În cazul în care, după depunerea declarației, persoana intră în cursul aceluiași an într-o categorie exceptată de la plata CASS, contribuția deja datorată nu se recalculează.

Odată cu dobândirea calității de asigurat, beneficiarul are acces la pachetul de servicii medicale oferit în sistemul public, în condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 și de Contractul-cadru al CNAS.

Acesta include consultații la medicul de familie și la medicii specialiști, analize și investigații medicale decontate, tratamente, spitalizare în unități aflate în contract cu CNAS și medicamente compensate, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Achitarea contribuției de asigurări sociale de sănătate oferă acces la serviciile medicale din sistemul public, însă nu conferă automat dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fără venituri care doresc să beneficieze și de concedii medicale plătite trebuie să încheie un contract distinct de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa de asigurări de sănătate la care sunt înregistrate. Pentru această asigurare se datorează o contribuție lunară de 1%.

Conform normelor în vigoare, venitul înscris în contract este reprezentat de venitul lunar sau, după caz, de media lunară a venitului declarat pentru plata CASS. Acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară și nici mai mare de trei ori această valoare.

Legea prevede mai multe categorii de persoane care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata directă a CASS.

Printre acestea se numără copiii cu vârsta de până la 18 ani, tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care urmează cursurile unei forme de învățământ și nu realizează venituri, inclusiv elevii, ucenicii, studenții și doctoranzii. De aceeași facilitate beneficiază și tinerii proveniți din sistemul de protecție specială a copilului până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

De asemenea, sunt asigurate fără plata contribuției femeile însărcinate și lăuzele, persoanele încadrate într-un grad de handicap, pensionarii care au venituri lunare de până la 3.000 de lei și pacienții incluși în programele naționale de sănătate pentru tratamentul afecțiunilor oncologice care nu realizează venituri.

Lista mai cuprinde persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau în arest preventiv, victimele traficului de persoane pe perioada prevăzută de lege, voluntarii din serviciile voluntare de urgență care activează în baza unui contract de voluntariat, precum și donatorii de celule stem hematopoietice, care beneficiază de asigurare fără plata CASS timp de 10 ani de la donare.