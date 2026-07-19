ANAF explică modul de calcul al CASS. Ce se întâmplă după majorarea salariului minim

Majorarea salariului minim brut pe țară de la 1 iulie 2026 nu modifică valoarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pe care o datorează persoanele fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a explicat că suma este calculată exclusiv în funcție de salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Potrivit ANAF, prevederile Codului fiscal stabilesc în mod clar că persoanele fizice care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează o sumă calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra echivalentului a șase salarii minime brute pe țară.

Instituția a precizat că salariul minim utilizat în calcul este cel aflat în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care contribuabilul optează să se asigure, indiferent de eventualele majorări aprobate ulterior de Guvern.

Astfel, creșterea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 nu conduce la recalcularea contribuției datorate în cursul acestui an, potrivit Digi24.

În cazul persoanelor fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public în 2026, baza de calcul este reprezentată de șase salarii minime brute aflate în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Având în vedere că salariul minim brut era de 4.050 de lei la începutul anului, baza de calcul este de 24.300 de lei, iar contribuția CASS reprezintă 10% din această sumă.

Prin urmare, contribuția datorată este de 2.430 de lei, sumă care acoperă o perioadă de asigurare de 12 luni.

ANAF subliniază că această valoare rămâne neschimbată chiar dacă, începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei.

Explicația transmisă de ANAF este importantă pentru persoanele care nu obțin venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile și doresc să beneficieze de servicii medicale în sistemul public.

Instituția arată că obligația fiscală este stabilită o singură dată, în funcție de salariul minim aflat în vigoare la începutul anului, fără a fi recalculată ori de câte ori Guvernul modifică nivelul salariului minim brut.

Astfel, contribuabilii cunosc de la începutul anului valoarea exactă a contribuției pe care o datorează dacă aleg să se asigure voluntar.

ANAF reamintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește categoriile de persoane care pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Printre acestea se numără persoanele care încep în cursul anului să desfășoare activități independente și care au înregistrat în anul fiscal anterior pierdere fiscală sau venit net anual egal cu zero, persoanele care realizează anumite categorii de venituri prevăzute de Codul fiscal, persoanele care nu obțin venituri și nu beneficiază de scutire de la plata CASS, precum și cele care încasează venituri pentru care contribuția nu este datorată.

În cazul persoanelor fără venituri, plata contribuției reprezintă modalitatea prin care dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Opțiunea se exercită prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Documentul poate fi depus în orice moment al anului, însă data depunerii nu influențează valoarea contribuției, aceasta fiind calculată întotdeauna în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.