IMM-urile au încredere în protecția lor cibernetică. Specialiștii avertizează că multe subestimează însă amenințările reale

Majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii consideră că sunt pregătite să facă față atacurilor cibernetice, însă nivelul de înțelegere a riscurilor și a tehnologiilor de securitate rămâne limitat. Acestea sunt concluziile ESET SMB Cyber Readiness Index 2026, un studiu realizat în rândul a 4.400 de IMM-uri din 13 țări.

Potrivit cercetării, 26% dintre IMM-uri se declară foarte încrezătoare în reziliența lor cibernetică, iar 49% spun că sunt oarecum încrezătoare în capacitatea de a preveni și gestiona incidentele informatice.

La polul opus, doar 4% dintre companiile participante la studiu afirmă că nu au încredere în capacitatea lor de a face față amenințărilor cibernetice.

În ceea ce privește prevenirea atacurilor, 18% dintre respondenți consideră că măsurile de securitate implementate pot împiedica producerea incidentelor informatice, în timp ce numai 7% spun că au puțină sau foarte puțină încredere în sistemele lor de protecție.

Deși nivelul de încredere este ridicat, autorii studiului atrag atenția că multe IMM-uri nu înțeleg suficient de bine soluțiile de securitate pe care le folosesc și nici impactul real al inteligenței artificiale asupra atacurilor cibernetice.

Cercetarea arată că malware-ul bazat pe inteligență artificială reprezintă principala preocupare a companiilor. În realitate, spun specialiștii ESET, AI este folosită în special pentru a reduce barierele tehnice și financiare pentru infractorii cibernetici, facilitând lansarea unor atacuri tot mai sofisticate.

Cel mai ridicat nivel de încredere a fost raportat de companiile care dețin o asigurare cibernetică ce impune implementarea unor măsuri specifice de securitate.

În această categorie, 37% dintre respondenți s-au declarat foarte încrezători în reziliența lor cibernetică, iar aproape 88% spun că sunt foarte încrezători sau oarecum încrezători în capacitatea de a gestiona incidentele informatice.

Totodată, organizațiile care au trecut prin mai multe incidente de securitate, reprezentând 14% dintre participanții la studiu, au declarat într-o proporție de 81% că au încredere în modul în care pot răspunde unor atacuri similare.

Potrivit datelor de telemetrie analizate de ESET, phishingul continuă să fie cea mai răspândită amenințare cibernetică, fiind utilizat pentru furtul de informații, distribuirea de malware și ocolirea sistemelor de protecție ale organizațiilor.

În același timp, atacurile de tip ransomware vizează tot mai frecvent întreprinderile mici și mijlocii. Analiza site-urilor pe care sunt publicate datele furate arată o creștere anuală de 50% a acestor atacuri, în timp ce datele de telemetrie indică o majorare de 13% a numărului de detecții între prima și a doua jumătate a anului 2025.

Expertul ESET Roman Cuprik consideră că IMM-urile investesc tot mai mult în securitate cibernetică și folosesc soluții avansate, însă multe organizații nu le înțeleg pe deplin și nu le valorifică la întregul potențial.

Acesta susține că evoluția rapidă a amenințărilor și dezvoltarea inteligenței artificiale îi determină pe mulți manageri să se concentreze asupra unor riscuri mai puțin răspândite, în timp ce atacurile clasice, precum phishingul și ransomware-ul, continuă să reprezinte cele mai mari pericole.

„IMM-urile se află într-un moment de cotitură. Investesc tot mai mult în securitate cibernetică şi utilizează soluţii avansate, având încredere că le oferă protecţie. În acelaşi timp, multe organizaţii nu înţeleg pe deplin cum funcţionează aceste tehnologii şi cum le pot valorifica la întregul lor potenţial. Pe măsură ce peisajul ameninţărilor evoluează rapid, iar inteligenţa artificială schimbă regulile jocului, multe IMM-uri se simt copleşite de terminologia de specialitate şi de complexitatea noilor riscuri”, subliniază Cuprik.

Pe fondul acestor concluzii, specialiștii recomandă IMM-urilor să urmeze ghidurile și recomandările publicate de instituții specializate și de încredere, precum Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), pentru a-și consolida nivelul de protecție împotriva amenințărilor informatice.