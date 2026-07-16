Industria IT&C contribuie cu 14% la PIB, însă România rămâne pe ultimul loc în UE la inovare

Industria IT&C rămâne unul dintre principalii piloni ai economiei românești, însă performanțele sale în materie de inovare sunt mult sub media europeană. Un studiu realizat pentru ANIS evidențiază atât potențialul tehnologiilor emergente, cât și principalele obstacole care împiedică dezvoltarea unui ecosistem bazat pe inovare.

Industria IT&C contribuie cu aproximativ 14% la produsul intern brut al României, iar productivitatea muncii din acest sector este cu 16% peste media națională. Cu toate acestea, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește inovația, potrivit clasamentului European Innovation Scoreboard 2025. Aceste concluzii reies din studiul „Stimularea tranziției spre inovație în industria IT&C din România”, publicat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Cercetarea, realizată de Implement Consulting Group pentru ANIS, identifică mai multe tehnologii cu potențial strategic pentru următorul val de dezvoltare a industriei IT&C și a economiei românești. Printre acestea se numără inteligența artificială (AI), serviciile de cloud computing, securitatea cibernetică, Internet of Things (IoT) și automatizarea, considerate esențiale pentru accelerarea inovării și creșterea competitivității.

Potrivit studiului, inteligența artificială are cel mai mare potențial de impact pe termen scurt. Adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de inteligență artificială generativă (GenAI) ar putea adăuga anual între 14 și 16 miliarde de euro la PIB-ul României în următorul deceniu, echivalentul a aproximativ 5% din PIB. De asemenea, implementarea acestor tehnologii ar putea genera până la 660 de milioane de euro în valoare adăugată brută pentru administrația publică. Autorii studiului avertizează însă că, fără investiții susținute în întregul ecosistem al tehnologiilor emergente, România riscă să piardă oportunitatea de a trece de la un model de dezvoltare bazat pe costuri reduse la unul fundamentat pe inovare și produse proprii.

În pofida acestui potențial, nivelul de adopție al inteligenței artificiale rămâne foarte redus. În 2025, doar 5,2% dintre companiile din România utilizau cel puțin o tehnologie AI, cel mai scăzut procent din Uniunea Europeană. Prin comparație, media europeană era de 20%, iar în state precum Danemarca și Finlanda depășea 40%, conform datelor Eurostat din decembrie 2025.

Industria IT&C din România contribuie cu aproximativ 14% la produsul intern brut, dacă sunt luate în calcul efectele directe, indirecte și induse, iar productivitatea muncii din sector este cu 16% peste media națională. Cu toate acestea, performanța în domeniul inovării rămâne modestă. Potrivit European Innovation Scoreboard 2025, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește inovarea.

De asemenea, raportul Comisiei Europene privind progresul digital, „Digital Decade Country Report 2025”, evidențiază o serie de vulnerabilități care afectează competitivitatea economiei românești. Printre acestea se numără decalajele în cercetare și dezvoltare, nivelul redus de inovare în rândul IMM-urilor și startup-urilor, precum și gradul scăzut de adoptare a tehnologiilor emergente. Potrivit studiului, aceste deficiențe limitează capacitatea României de a concura la nivel european și contribuie la menținerea unui nivel redus de competitivitate.

În acest context, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a lansat asistentul conversațional ANIS.Innovation.AI. Platforma este concepută ca un ghid interactiv care oferă răspunsuri rapide, contextualizate și bazate pe date privind tranziția industriei IT&C de la un model de dezvoltare axat pe scalare la unul orientat spre inovare, competitivitate și valoare adăugată. Totodată, instrumentul prezintă rolul inteligenței artificiale și al celorlalte tehnologii emergente în această transformare, fără a se limita exclusiv la acestea.

Prin intermediul asistentului conversațional, utilizatorii pot explora o serie de teme legate de dezvoltarea industriei IT&C și de tranziția acesteia către un model bazat pe inovare. Platforma oferă informații despre barierele cu care se confruntă companiile românești în fiecare etapă a ciclului de inovare, de la generarea unei idei și implementarea acesteia până la extinderea pe piețele externe. Asistentul explică rolul tehnologiilor emergente, precum inteligența artificială, cloud computing, securitatea cibernetică, Internet of Things (IoT) și automatizarea, în transformarea industriei IT și a altor sectoare-cheie ale economiei, precum energia, sănătatea, finanțele și administrația publică.

Totodată, platforma prezintă potențialul economic al unei industrii IT mai inovatoare, analizând impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra produsului intern brut, pieței muncii și veniturilor fiscale, în funcție de diferite scenarii de dezvoltare.

Reprezentanții ANIS subliniază că asistentul conversațional nu înlocuiește dialogul cu factorii de decizie și nici procesul de elaborare a politicilor publice. Acesta este conceput ca un prim punct de acces la informații, reunind concluziile și perspectivele rezultate din studiile și inițiativele organizației și punându-le la dispoziția liderilor din mediul de afaceri, tehnologie, educație și administrație publică într-un format accesibil și ușor de utilizat.