Deficitul bugetar al Rusiei ar putea ajunge la 4.830 de miliarde de ruble în 2026, peste estimările oficiale

Rusia se confruntă cu o deteriorare accentuată a situației bugetare, pe fondul creșterii cheltuielilor și al diminuării veniturilor din energie. Noile estimări indică un deficit mai mare decât cel prevăzut pentru 2026, după ce în 2025 acesta a atins cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Cheltuielile federale ale Rusiei și deficitul bugetar ar putea depăși în 2026 estimările oficiale cu peste 1.000 de miliarde de ruble (12,85 miliarde de dolari), potrivit datelor publicate pe portalul bugetar al Guvernului. Platforma, care centralizează informații furnizate de Ministerul Finanțelor și Trezorerie, nu oferă explicații pentru această majorare. Totuși, evoluția are loc în contextul creșterii cheltuielilor militare generate de războiul din Ucraina.

Aceste date apar într-un moment important pentru politica monetară a Rusiei, în condițiile în care Banca Centrală urmează să decidă, la reuniunea de săptămâna viitoare, dacă va continua reducerea dobânzilor sau le va menține la nivelul actual. Instituția a avertizat în repetate rânduri că deficitul bugetar ridicat reprezintă unul dintre principalele riscuri la adresa inflației.

Conform noilor estimări, cheltuielile federale ar urma să ajungă la 45.110 miliarde de ruble în 2026, față de 44.070 miliarde de ruble prevăzute în proiectul de buget. În același timp, veniturile estimate rămân neschimbate, la 40.280 miliarde de ruble. În aceste condiții, deficitul bugetar ar crește la 4.830 miliarde de ruble, comparativ cu 3.790 miliarde de ruble, echivalentul a 1,6% din PIB, cât prevede actualul buget.

În primul semestru al acestui an, deficitul bugetar al Rusiei s-a ridicat la 5.730 miliarde de ruble, echivalentul a 2,5% din PIB, potrivit Ministerului Finanțelor. Nivelul este de 1,7 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului 2025.

Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat că deficitul bugetar va depăși „oarecum” ținta oficială. Totodată, acesta va rămâne peste nivelurile estimate anterior și în următorii doi ani. În acest context, autoritățile ruse au amânat obiectivul de a elimina deficitul bugetar, stabilind acum ca termen anul 2029.

În 2025, deficitul bugetar al Rusiei a depășit de aproape cinci ori ținta oficială, ajungând la 5.700 de miliarde de ruble, echivalentul a 2,6% din PIB. Acesta reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul pandemiei de COVID-19, în 2020.

Economia Rusiei s-a contractat cu 1,4% în 2022, însă și-a revenit în următorii doi ani, înregistrând o creștere de 4,1% în 2023 și de 4,9% în 2024. Pentru acest an, ritmul de creștere este estimat să încetinească semnificativ. Potrivit previziunilor oficiale ale Moscovei, economia ar urma să avanseze cu doar 1,3%.

Anterior, o sursă apropiată Guvernului rus a declarat pentru Reuters că situația bugetară a Rusiei se deteriorează rapid. În același timp, deși prețurile internaționale ale petrolului au crescut în urma atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iranului, nivelul acestora rămâne insuficient pentru echilibrarea bugetului Rusiei, potrivit calculelor realizate de Reuters.

În 2024, deficitul bugetar al Rusiei s-a situat la 1,7% din PIB. Pentru 2025, Guvernul de la Moscova a revizuit de două ori în sens ascendent ținta de deficit, după ce inițial estima un nivel de 1.200 de miliarde de ruble, echivalentul a 0,5% din PIB. Revizuirea a fost determinată de diminuarea veniturilor din exporturile de energie și de aprecierea rublei, factori care au afectat încasările la buget.