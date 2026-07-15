Consumul scade, iar magazinele goale se înmulțesc. Dan Manolescu, CCF: E o adaptare pe care trebuie să o trăim cu toții

Președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu, spune că economia dă deja semne clare de încetinire, iar scăderea consumului începe să fie vizibilă în activitatea comercianților. Acesta afirmă că tot mai multe spații comerciale sunt goale și apreciază că ritmul redus al cheltuielilor bugetare contribuie la această situație.

Prezent la evenimentul „Carta Albă a IMM-urilor din România 2026”, organizat de IMM România, Dan Manolescu a declarat că există semnale clare privind încetinirea consumului.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali a afirmat că a observat tot mai multe spații comerciale goale și vitrine scoase la închiriere, apreciind că aceasta reflectă dificultățile cu care se confruntă economia.

Potrivit acestuia, reprezentanții din sectorul de retail confirmă că scăderea consumului se vede deja în vânzări. Dan Manolescu consideră că mediul de afaceri trebuie să se adapteze acestei realități.

„Am văzut multe vitrine goale, de închiriat, sunt spații goale prin oraș. E clar că există o problemă. Consumul scade. Toți cei cu care am vorbit din zona de retail au spus că văd lucrul ăsta în vânzări. Asta e realitatea. E o adaptare pe care trebuie să o trăim cu toții”, a spus Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, la evenimentul Carta Albă a IMM-urilor din România 2026, organizat de IMM România.

Dan Manolescu a analizat și evoluția deficitului bugetar, arătând că în luna mai acesta s-a situat la aproximativ 1,75% din PIB, față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut. În opinia sa, una dintre explicații este faptul că România nu a avut buget timp de trei luni și că lipsa unui guvern cu atribuții depline a limitat ritmul cheltuielilor publice.

Consultantul fiscal a declarat că se așteaptă ca această situație să continue și în perioada următoare, motiv pentru care nu vede presiuni importante pentru majorarea fiscalității în timpul verii.

El a adăugat că, în lipsa unui guvern și a unei legi de abilitare, nu există posibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență, iar Ministerul Finanțelor a anunțat și eliminarea obligației privind raportările semestriale, măsură pe care o consideră o veste bună pentru companii.

„În mai am avut un deficit cam la jumătate din anul trecut, adică 1,75% față de 3,35% cât a fost anul trecut. O explicație este simplă: 3 luni n-am avut buget și de 2 luni nu avem Guvern. Mă aștept ca încă 2 luni până în septembrie să nu avem Guvern. Ca atare, cheltuielile se vor menține în acest ritm extrem de scăzut de realizare. Nu pare că sunt presiuni prea mari de creștere a fiscalității. Mă aștept să fie o vară liniștită, poate prima din ultimii 6 ani. Nu avem Guvern. Și dacă avem Guvern, nu avem lege de abilitare, nu are cine să dea ordonanțe de urgență. În același timp, Ministerul Finanțelor ne-a anunțat că nu mai dorește raportările semestriale, acel bilanț la semestru, eu zic că sunt vești bune. Se resimte în economie efortul de reducere a deficitului”, a mai spus Manolescu.

„Carta Albă a IMM-urilor din România” a fost realizată în prima jumătate a acestui an pe un eșantion reprezentativ de aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și din principalele domenii de activitate. Documentul oferă o analiză a mediului antreprenorial din România.

Studiul abordează teme precum finanțarea activității companiilor, accesarea fondurilor europene și politicile de resurse umane, dar prezintă și percepțiile antreprenorilor asupra contextului economic actual și asupra perspectivelor de dezvoltare ale afacerilor.