Prezent vineri, 15 mai, la expoziția internațională „Black Sea Defence, Aerospace and Security – BSDA 2026”, șeful statului a fost întrebat dacă consideră că Oana Gheorghiu ar trebui să plece din funcția de vicepremier.

Nicușor Dan a declarat că nu dorește să comenteze un caz particular și că nu se consideră autoritatea competentă pentru a stabili eventuale răspunderi juridice. El a subliniat însă că atenția publică ar trebui să fie concentrată mai ales asupra marilor cazuri de corupție și asupra pierderilor uriașe provocate de evaziunea fiscală.

Președintele a spus că România pierde miliarde de euro din marea evaziune și că este nevoie de echilibru în modul în care sunt formulate acuzațiile publice.

Întrebat din nou dacă Oana Gheorghiu ar trebui revocată din funcție, Nicușor Dan a răspuns că nu vrea să se pronunțe asupra unei încadrări juridice.

„E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț”, a mai spus președintele.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a cerut public demisia de onoare sau demiterea imediată a vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău.

Solicitarea vine după publicarea unor documente de către Gândul, care arată că vicepremierul a trimis mai multe emailuri oficiale către instituții ale statului în urma unor discuții cu reprezentanții grupului german Schwarz Digits.

Sindicaliștii susțin că problema de fond este utilizarea autorității unei funcții guvernamentale în raport cu un operator economic privat, într-un domeniu strategic precum digitalizarea, infrastructura digitală și securitatea cibernetică.

În documentul transmis oficial, SAALG a arătat că funcția de viceprim-ministru presupune nu doar respectarea formală a legii, ci și imparțialitate, prudență și evitarea oricărei aparențe de favorizare.

Reprezentanții sindicatului au precizat că nu formulează o acuzație penală și nu stabilesc existența vreunei infracțiuni, dar consideră că situația impune o asumare politică.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri, corespondențe și demersuri instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituții ale statului român, inclusiv ADR și STS”, a transmis SAALG.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzațiile și a susținut că discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut nici caracter secret, nici caracter comercial.

Ea a explicat că a fost vorba despre discuții exploratorii, purtate transparent, pentru a înțelege dacă anumite soluții sau expertiză oferite de compania germană ar putea fi utile administrației publice din România.

„Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial. Ele au fost discuții exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potențial al instituțiilor statului român, pentru a înțelege ce tipuri de soluții sau expertiză există și dacă unele dintre acestea ar putea fi relevante pentru nevoile administrației publice”, a declarat Oana Gheorghiu.

Scandalul a fost amplificat și de faptul că grupul Schwarz deține companii precum Kaufland și Lidl, iar Kaufland a fost anterior unul dintre finanțatorii importanți ai proiectelor derulate de ONG-ul „Dăruiește Viață”, asociat cu Oana Gheorghiu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la HotNews că nu consideră că vicepremierul a făcut ceva ilegal sau imoral. El a spus clar că, din punctul său de vedere, nu există motive pentru a susține o astfel de acuzație.