Traian Băsescu: „Nicușor Dan nu poate servi țara”. Fostul președinte susține că PSD l-a vrut îndepărtat pe Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu lansează unele dintre cele mai dure critici de până acum la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan, pe fondul blocajului politic privind desemnarea unui nou premier. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului „Outsider Politic”, Băsescu afirmă că președintele gestionează greșit criza politică, susține că PSD a urmărit înlăturarea lui Ilie Bolojan.

Fostul șef al statului consideră că președintele ar fi trebuit să acționeze mult mai rapid în desemnarea unui premier și spune că întârzierea actuală afectează capacitatea statului de a funcționa.

Traian Băsescu afirmă că Nicușor Dan a ratat oportunitatea de a utiliza toate instrumentele constituționale pe care le avea la dispoziție pentru deblocarea situației politice.

Potrivit fostului președinte, una dintre cele mai mari greșeli este refuzul de a crea premisele unor alegeri anticipate, chiar dacă acestea nu ar fi fost declanșate efectiv.

„Da, dar este o mare greșeală. În primul rând este unul din instrumentele pe care președintele le poate crea.”

Băsescu spune că actualul blocaj demonstrează lipsa unei strategii eficiente la Palatul Cotroceni.

„Păi, din păcate, dacă ar fi avut o marjă de negociere, rezolva probleme.”

În opinia sa, situația a ajuns într-un punct critic.

„Practic nu poate servi țara. E un președinte care acum nu poate servi țara într-un moment de CRIZA INTERNA! nu poate să asigure guvernul.”

Traian Băsescu susține că tensiunile politice au început în momentul în care Ilie Bolojan a transmis că ar putea reduce fondurile direcționate către administrațiile locale.

Fostul președinte consideră că reacția PSD a fost determinată de acest semnal.

„A fost o bătălie pentru îndepărtarea lui Bolojan declanșată de PSD.”

El explică și motivul pe care îl vede în spatele conflictului.

„Bătălie declanșată în momentul în care Bolojan a dat doar semnalul că s-ar putea să reducă banii baronilor locali.”

Întrebat dacă acesta este motivul real al crizei, Băsescu a răspuns fără ezitare.

„Categoric da. Categoric da. și Grindeanul a vrut îndepărtat pe Bolojan exact ca să poată să continue într-un fel sau altul gestionarea directă sau indirectă a banilor pentru administrația locală.”

Totodată, fostul șef al statului spune că nu crede că Nicușor Dan ar fi avut o înțelegere cu PSD pentru înlăturarea lui Bolojan, însă apreciază că președintele a evaluat greșit situația politică.