Cererea globală de petrol este așteptată să scadă în 2026. Conflictul dintre SUA și Iran continuă să afecteze piața energetică

Cererea globală de petrol este pe cale să înregistreze în 2026 prima scădere anuală de după pandemia de COVID-19, potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Evoluția este pusă pe seama conflictului dintre Statele Unite și Iran, care a afectat exporturile de petrol din zona Golfului Persic, deși în luna iunie oferta mondială a început să își revină.

Conform raportului publicat vineri de IEA, consumul global de petrol va scădea în acest an cu un milion de barili pe zi. Este prima contracție anuală a cererii din 2020, când restricțiile impuse în timpul pandemiei au redus drastic transportul aerian și activitatea industrială.

Totuși, agenția subliniază că amploarea actualei scăderi este mult mai redusă decât cea din perioada pandemiei, când cererea mondială s-a diminuat cu aproximativ opt milioane de barili pe zi. Cu toate acestea, evoluția evidențiază impactul semnificativ pe care închiderea Strâmtorii Ormuz l-a avut asupra economiei globale, conform Euronews.

IEA precizează că reducerea cererii este concentrată în anumite produse petroliere și în anumite regiuni. Analizele anterioare ale agenției arătau că cele mai importante scăderi sunt înregistrate în economiile asiatice dependente de importuri și în sectorul materiilor prime petrochimice, precum nafta și gazele petroliere lichefiate (GPL), ale căror lanțuri de aprovizionare depind în mare măsură de tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

La momentul publicării raportului, cotația petrolului Brent, reperul internațional, era de aproximativ 76 de dolari pe baril, cu circa 6% peste nivelul de dinaintea atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, dar mult sub maximele de aproape 120 de dolari pe baril atinse în luna martie, în perioada de vârf a conflictului. În același timp, petrolul WTI, reperul pieței americane, era tranzacționat în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

Raportul IEA arată că oferta globală de petrol s-a îmbunătățit semnificativ în luna iunie, deși pleca de la un nivel foarte redus.

Producția mondială a crescut cu 4,1 milioane de barili pe zi, ajungând la 98,8 milioane de barili zilnic, pe fondul redeschiderii parțiale a Strâmtorii Ormuz, care a permis producătorilor din Golf să repornească sondele închise anterior. Chiar și așa, producția rămâne cu 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelul existent înaintea izbucnirii conflictului.

Exporturile din statele Golfului Persic, inclusiv transporturile redirecționate pentru a evita zona afectată, au crescut cu 6,5 milioane de barili pe zi, până la 16,1 milioane de barili zilnic. Înainte de începerea ostilităților, la sfârșitul lunii februarie, regiunea exporta în medie aproximativ 24 de milioane de barili pe zi.

De asemenea, stocurile globale de petrol au crescut pentru prima dată de la declanșarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, întrerupând perioada de scădere accentuată a rezervelor. În schimb, stocurile din cele mai dezvoltate economii au continuat să se reducă, deoarece cumpărătorii au limitat importurile.

Estimările IEA pornesc de la ipoteza că armistițiul va fi respectat și că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă treptat pentru traficul maritim.

În acest scenariu, oferta mondială de petrol ar urma să scadă cu 3,7 milioane de barili pe zi în acest an, ceea ce ar lăsa producția cu aproximativ 860.000 de barili pe zi sub nivelul cererii. În 2027, producția ar urma să crească cu 7,5 milioane de barili pe zi, ceea ce ar conduce piața către un excedent.

IEA apreciază însă că o producție mai ridicată în alte regiuni și o cerere mai redusă decât se anticipa înainte de izbucnirea conflictului ar putea readuce piața într-o situație de surplus chiar până la sfârșitul acestui an, permițând statelor să își refacă rezervele diminuate.

Situația din regiune s-a agravat din nou în această săptămână, marcând cea de-a doua și cea mai importantă încălcare a armistițiului convenit luna trecută.

După ce forțele iraniene au atacat luni și marți trei nave comerciale, Comandamentul Central al Statelor Unite a lovit peste 80 de obiective din Iran, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și peste 60 de ambarcațiuni mici aparținând Gărzii Revoluționare. Totodată, Washingtonul a revocat licența care permitea exporturile de petrol iranian.

Ulterior, Iranul a lansat drone și rachete asupra Bahrainului și Kuweitului, fără a provoca pagube majore, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că armistițiul s-a încheiat.

În același timp, Teheranul susține că singura rută sigură de navigație prin Strâmtoarea Ormuz este cea stabilită de autoritățile iraniene. Datele companiei Kpler arată că traficul de petroliere a scăzut miercuri la doar 13 nave, comparativ cu media de 33 de petroliere pe zi înregistrată în săptămâna precedentă.