Decizia SUA care schimbă din nou piața petrolului. Prețurile au urcat rapid

Prețurile petrolului au înregistrat joi o nouă creștere, depășind pragul de 1%, după ce Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. Evoluția pieței a redus așteptările privind reluarea negocierilor pentru încetarea conflictului și pentru revenirea la un trafic complet prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu petrol.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 86 de cenți, echivalentul unui avans de 1,1%, ajungând la 78,88 dolari pe baril la ora 03:52 GMT. Totodată, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au crescut cu 85 de cenți, respectiv 1,2%, până la nivelul de 74,37 dolari pe baril.

Atât cotația Brent, cât și cea a petrolului WTI au avansat cu peste un dolar în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței de miercuri, imediat după ce armata americană a început o nouă serie de atacuri asupra Iranului.

Anterior acestei evoluții, cele două repere ale pieței petroliere atinseseră cel mai ridicat nivel din ultimele peste două săptămâni, pe fondul avertismentelor formulate de președintele american Donald Trump privind posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului.

„Noile atacuri americane asupra Iranului au împins prețul petrolului în creștere în această dimineață, ultima escaladare subminând încrederea în fragilul armistițiu”, au transmis analiștii ING într-o notă adresată investitorilor.

Armata Statelor Unite a anunțat că și-a încheiat operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului, acțiuni care au avut ca obiectiv menținerea deschisă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a afirmat că un acord interimar pentru încetarea războiului s-a „încheiat”.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, aproximativ 90 de obiective militare iraniene au fost vizate în timpul atacurilor. Printre acestea s-au numărat sisteme de apărare antiaeriană, echipamente destinate supravegherii zonelor de coastă, depozite pentru rachete și drone, capacități navale, dar și infrastructură logistică militară amplasată de-a lungul litoralului iranian.

La rândul său, Iranul a anunțat miercuri că a lansat atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuweit, prezentând aceste acțiuni drept un răspuns la operațiunile desfășurate anterior de Statele Unite împotriva infrastructurii iraniene.

Înaintea izbucnirii războiului cu Iranul, aproximativ o cincime din cantitatea mondială de petrol și gaze naturale lichefiate tranzita Strâmtoarea Hormuz. Controlul exercitat de Teheran asupra acestei căi maritime a reprezentat unul dintre principalele sale avantaje strategice într-un conflict declanșat după atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului la 28 februarie.

Analistul Tony Sycamore, de la IG, a arătat într-o notă că fluxul intens de transporturi petroliere care a traversat strâmtoarea în ultimele săptămâni s-a diminuat pentru moment. În același timp, companiile de transport maritim sunt așteptate să adopte o abordare mai prudentă în perioada următoare, având în vedere nivelul ridicat al riscurilor din regiune.

Deși între Washington și Teheran există un acord de pace interimar, perspectivele pieței rămân marcate de incertitudine. Suvro Sarkar, șeful departamentului de cercetare energetică al DBS Bank, consideră că tensiunile geopolitice continuă să exercite presiune asupra pieței și estimează că acestea vor susține prețurile petrolului pe termen scurt.

„Credem că Iranul are toate motivele să prelungească aceste discuții, ceea ce sugerează că prima de risc de război în prețurile petrolului s-ar putea să nu se disipeze complet timp de câteva luni, ceea ce va duce la o volatilitate continuă, în ciuda unei traiectorii generale descendente a prețurilor pe termen mediu.”