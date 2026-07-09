Rusia amenință după deciziile NATO. Moscova vorbește despre riscul unei „catastrofe pentru întreaga lume”

Rusia a reacționat dur după deciziile adoptate miercuri la Summitul NATO desfășurat în Turcia. Moscova susține că noile angajamente asumate de alianță privind sprijinul militar pentru Ucraina și consolidarea apărării colective pot avea consecințe grave la nivel internațional. În replică, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins criticile și a transmis un mesaj direct președintelui rus Vladimir Putin.

Rusia a condamnat deciziile adoptate la Summitul NATO din Turcia, după ce statele aliate au anunțat noi angajamente militare pentru Ucraina și și-au reafirmat sprijinul pentru apărarea colectivă. Autoritățile de la Moscova consideră că direcția urmată de alianță amplifică tensiunile și poate genera riscuri majore pentru securitatea internațională.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că obiectivele NATO nu s-au modificat și că alianța continuă să își concentreze acțiunile în jurul consolidării capacităților militare și al sprijinirii Ucrainei.

„Militarizarea continentului european, concentrarea pe consolidarea capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei”, a declarat Zaharova, referindu-se la prioritățile pe care le atribuie alianței.

În continuarea reacției sale, oficialul rus a avertizat că hotărârile adoptate la summit ar putea avea efecte extrem de grave.

„Este regretabil, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a transmis Zaharova într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

La reuniunea din Turcia, statele membre NATO au convenit să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 80 de miliarde de dolari, pentru anul 2026. Totodată, liderii alianței au reconfirmat, în declarația finală, „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al Tratatului NATO și au anunțat acorduri pentru armament estimate la cel puțin 50 de miliarde de dolari.

În aceeași reacție oficială, Maria Zaharova a afirmat că diferențele dintre Statele Unite și ceilalți membri ai NATO nu au fost eliminate și că acestea continuă să afecteze relațiile din interiorul alianței.

„Pe acest fond, americanii nu își ascund dezamăgirea față de blocul nord-atlantic”, a scris ea.

Oficialul rus a făcut referire și la disputa privind Groenlanda, susținând că situația „nu este rezolvată potrivit scenariului american”. Potrivit acesteia, Washingtonul ar fi nemulțumit de faptul că statele aliate nu au manifestat suficientă solidaritate atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijin.

De cealaltă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins interpretarea Moscovei într-un interviu acordat Reuters. Acesta a declarat că dezbaterile și diferențele de opinie dintre președintele american Donald Trump și ceilalți lideri ai alianței reprezintă o dovadă a funcționării mecanismelor democratice din cadrul NATO.