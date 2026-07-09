Rusia amenință după deciziile NATO. Moscova vorbește despre riscul unei „catastrofe pentru întreaga lume”
SURSA FOTO: kremlin.ru - Vladimir Putin
Rusia a reacționat dur după deciziile adoptate miercuri la Summitul NATO desfășurat în Turcia. Moscova susține că noile angajamente asumate de alianță privind sprijinul militar pentru Ucraina și consolidarea apărării colective pot avea consecințe grave la nivel internațional. În replică, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins criticile și a transmis un mesaj direct președintelui rus Vladimir Putin.
Rusia acuză NATO că pregătește un conflict și avertizează asupra unor consecințe globale
Rusia a condamnat deciziile adoptate la Summitul NATO din Turcia, după ce statele aliate au anunțat noi angajamente militare pentru Ucraina și și-au reafirmat sprijinul pentru apărarea colectivă. Autoritățile de la Moscova consideră că direcția urmată de alianță amplifică tensiunile și poate genera riscuri majore pentru securitatea internațională.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că obiectivele NATO nu s-au modificat și că alianța continuă să își concentreze acțiunile în jurul consolidării capacităților militare și al sprijinirii Ucrainei.
„Militarizarea continentului european, concentrarea pe consolidarea capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei”, a declarat Zaharova, referindu-se la prioritățile pe care le atribuie alianței.
În continuarea reacției sale, oficialul rus a avertizat că hotărârile adoptate la summit ar putea avea efecte extrem de grave.
„Este regretabil, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a transmis Zaharova într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.
La reuniunea din Turcia, statele membre NATO au convenit să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 80 de miliarde de dolari, pentru anul 2026. Totodată, liderii alianței au reconfirmat, în declarația finală, „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al Tratatului NATO și au anunțat acorduri pentru armament estimate la cel puțin 50 de miliarde de dolari.
Moscova vorbește despre tensiuni în NATO, iar Mark Rutte transmite un mesaj pentru Vladimir Putin
În aceeași reacție oficială, Maria Zaharova a afirmat că diferențele dintre Statele Unite și ceilalți membri ai NATO nu au fost eliminate și că acestea continuă să afecteze relațiile din interiorul alianței.
„Pe acest fond, americanii nu își ascund dezamăgirea față de blocul nord-atlantic”, a scris ea.
Oficialul rus a făcut referire și la disputa privind Groenlanda, susținând că situația „nu este rezolvată potrivit scenariului american”. Potrivit acesteia, Washingtonul ar fi nemulțumit de faptul că statele aliate nu au manifestat suficientă solidaritate atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijin.
De cealaltă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins interpretarea Moscovei într-un interviu acordat Reuters. Acesta a declarat că dezbaterile și diferențele de opinie dintre președintele american Donald Trump și ceilalți lideri ai alianței reprezintă o dovadă a funcționării mecanismelor democratice din cadrul NATO.
„I-aș spune lui Putin: ar trebui să aveți și dumneavoastră mai multe discuții, în mod deschis”, a declarat Rutte pentru Reuters.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.