Casa Județeană de Pensii a făcut anunțul. Mai mulți bani pentru pensionarii eligibili

Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat modificarea cuantumului indemnizației de însoțitor acordate pensionarilor de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii. Măsura intră în vigoare de la 1 iulie 2026 și este legată de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Potrivit informării transmise de instituție, schimbarea vizează valoarea indemnizației de însoțitor pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate gradul I, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Casa Județeană de Pensii Alba a precizat că noul cuantum al indemnizației de însoțitor va fi acordat începând cu data de 1 iulie 2026. Instituția a explicat că majorarea este determinată de creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, indicator utilizat pentru stabilirea acestei indemnizații.

„Crește cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii

Începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, crește și cuantumul indemnizației de însoțitor acordate pensionarilor de invaliditate gradul I”, se arată în comunicat.

Conform datelor comunicate de instituție, indemnizația va crește de la valoarea actuală de 2.025 de lei la 2.163 de lei, începând cu data menționată.„De la 1 iulie 2026: 2.025 lei ➜ 2.163 lei”, mai transmite instituția.

Modificarea se aplică pensionarilor de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii care beneficiază de indemnizație de însoțitor. Plata noii valori va fi realizată potrivit regulilor stabilite de cadrul legal în vigoare.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba au transmis că acordarea noului cuantum se face automat, conform prevederilor aplicabile, fără a fi necesară o solicitare separată din partea beneficiarilor.

Instituția a inclus în comunicare și precizarea privind posibilitatea obținerii unor informații suplimentare de către persoanele interesate.

„Noul cuantum se acordă în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Casei Județene de Pensii Alba”, se arată în comunicatul emis de către Casa Județeană de Pensii Alba.