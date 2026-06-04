Începe distribuirea biletelor de tratament balnear în Bihor. Cine le poate ridica până pe 8 iunie

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat începerea distribuirii biletelor de tratament balnear aferente seriei 4 din acest an. Sejururile din această serie încep în data de 14 iunie 2026, iar beneficiarii au la dispoziție câteva zile pentru ridicarea documentelor.

Instituția precizează că biletele nevalorificate vor fi redistribuite după expirarea termenului stabilit pentru ridicare.

Pentru seria 4, Casei Județene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 76 de bilete de tratament balnear. Cele mai multe locuri sunt disponibile în stațiunea Băile 1 Mai, unde au fost alocate 50 de bilete.

În același timp, pensionarii și celelalte categorii de beneficiari pot primi bilete și pentru stațiunile Moneasa, Geoagiu Băi, Buziaș, Covasna și Olănești. Repartizarea realizată pentru această serie include 14 bilete pentru Moneasa, câte patru bilete pentru Geoagiu Băi și Buziaș, două bilete pentru Covasna și două pentru Olănești.

Potrivit anunțului transmis de instituție, situația cererilor aprobate și neaprobate pentru seria 4 poate fi verificată pe site-ul Casei Județene de Pensii Bihor.

Biletele de tratament se eliberează la sediul Casei Județene de Pensii Bihor. Programul de ridicare este de luni până joi între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea între orele 08:00 și 12:00.

Instituția a stabilit data de 8 iunie 2026 ca termen limită pentru ridicarea biletelor de către persoanele cărora le-au fost repartizate.

Biletele care nu vor fi ridicate până la această dată vor fi redistribuite începând cu 9 iunie 2026, de la ora 08:00.

Casa Județeană de Pensii precizează că documentele sunt eliberate exclusiv titularului, pe baza actului de identitate. Ridicarea de către o altă persoană este posibilă doar în baza unei procuri speciale autentificate la notar, din care să rezulte în mod expres mandatul pentru preluarea biletului de tratament.

Instituția amintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoțiți.

Totodată, însoțitorii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de articolul 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Există însă și o excepție. Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau la indemnizație pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot beneficia de tratament fără a fi însoțiți dacă depun o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că se pot descurca singuri pe durata sejurului.

Casa Județeană de Pensii Bihor subliniază că această condiție este legată și de faptul că bazele de tratament aflate în contract funcționează în regim hotelier și nu în regim de spitalizare.